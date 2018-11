Flüchtlings-Konferenz ohne Kickl

LINZ. "Ich sag einmal so: Ich bin froh, dass die Staatssekretärin anwesend sein wird", so Oberösterreichs Rudi Anschober (Grüne) kryptisch.

Landesrat Anschober Bild: Alexander Schwarzl

Erstmals wird bei der Konferenz der Länder-Flüchtlingsreferenten, die heute in der Linzer Tabakfabrik stattfindet, der zuständige Minister – Innenminister Herbert Kickl (FP) – nicht anwesend sein. Vertreten wird er durch Staatssekretärin Karoline Edtstadler (VP).

Die Konferenz solle die Möglichkeit sein, "die Positionen der Länder und die des Bundes auszudiskutieren", sagt Anschober. Themen gebe es viele. So solle das Innenministerium gegenüber den Ländern "seine Pläne für die Grundversorgung auf den Tisch legen". Die Betreuung von Asylwerbern ist in einem Bund-Länder-Vertrag (15a-Vereinbarung) geregelt. Kickl hatte angekündigt, Flüchtlinge in größeren Zentren unterbringen zu wollen: "Dann müsste der 15a-Vertrag neu verhandelt werden. Es darf zu keiner Zentralisierung kommen, in Oberösterreich haben sich die relativ kleinen Quartiere in den Gemeinden bewährt", sagt Anschober. Forderungen seien auch die Wiedereinführung der von Innenministerium und Ländern kofinanzierten Deutschkurse und nicht zuletzt ein mögliches humanitäres Bleiberecht für Asylwerber in Lehre, deren Asylantrag negativ beschieden wird. Diese Forderung stellten auch deutlich der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (VP) und Kardinal Christoph Schönborn.

Im gesamten Österreich und in Oberösterreich sei die Zahl der Asylanträge stark rückläufig, berichtet Anschober: Für 2019 steuere man auf rund 14.000 Asyl-Neuanträge in Österreich zu, in Oberösterreich sind noch 7192 Personen in der Grundversorgung des Landes.

