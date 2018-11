Finanztransaktionssteuer: SPÖ holt Löger in Ausschuss

Herr Jörg Leichtfried, wo in Europa werden Ihrer Vermutung nach die meisten Finanztransaktionen stattfinden? Mit großem Abstand in London. Was soll also jetzt die EU ausrichten, wenn durch den Brexit dieser Hauptakteur zurzeit mitten in den Problemen des Brexit steht.

Sie werden mir sicher zustimmen, dass hier eine große Vereinbarung ohne Großbritannien sinnlos wäre. Also legt man diese, vernünftigerweise vorerst auf Eis, um nach erfolgtem Brexit London mit mit an Bord zu bringen.