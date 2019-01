FPÖ bekräftigt: Abgelehnte Asylwerber werden abgeschoben

wie schon der Name verrät, ein typischer Österreicher. und komisch ist, das diese Spezies unter den Blauen die extremsten sind. vielleicht sollten die zu den Rechts Populisten Freunden in der EU auswandern, aber wahrscheinlich bekommen sie dort auch kein Asyl, aus Sypathie Gründen.



Nachdem nicht alle bei der FPÖ so extrem sind, sollte man einmal die Frage stellen, welcher Kurs nun für Alle tragbar ist, oder welche Personen außer hussen nichts beitragen, zum Glück des kleinen Mannes.