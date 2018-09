Ex-Manager verteidigen gute Geschäfte

WIEN. Ehemaliger Magna-Boss und "Einfädler" als Zeugen im Eurofighter-Ausschuss.

Siegfried Wolf im Parlament Bild: APA/HANS PUNZ

Mit Ex-Magna-Vorstand Siegfried Wolf und dem ehemaligen Magna-Manager Hubert Hödl waren gestern Zeugen jenes Konzerns im Eurofighter-Ausschuss, der bei den Gegengeschäften zu den Hauptprofiteuren gezählt wird. Hödl soll zudem für das Einfädeln von Geschäften von der Briefkastenfirma Vector Aerospace 6,8 Millionen Euro an Provisionen erhalten haben.

Er halte "die kolportierte Höhe für gerechtfertigt", schließlich habe Hödl mit seiner "ausdrücklichen Genehmigung" ganz neue Geschäftsfelder erschlossen, nahm Wolf seinen Ex-Mitarbeiter in Schutz. Von Vector oder anderen Briefkastenfirmen habe er nie etwas gehört ("Ich besitze keinen Briefkasten, nur einen Postkasten"). Insgesamt lobte Wolf die Eurofighter-Gegengeschäfte im Gesamtumfang von 2,7 Milliarden Euro als "Bereicherung" für die heimische Wirtschaft.

Mehr als Wolf kam Hödl ins Schwitzen, der in der Zeit des Jet-Deals für Magna gearbeitet und für EADS Gegengeschäfte eingefädelt hat. Deren Abwicklung hat der Eurofighter-Hersteller bekanntlich an die Londoner Briefkastenfirma Vector Aerospace ausgelagert und dafür 114 Millionen Euro bezahlt. Was auch im Kaufvertrag mit Österreich eingepreist wurde. 6,8 Millionen Euro davon gingen an Hödl.

Peter Pilz konfrontierte Hödl mit einer zeitlichen Unregelmäßigkeit: Dessen "Inducon" sei am 10. Februar 2004 gegründet worden. Die Firma habe aber 2005 eine Rechnung an Vector für ein Gegengeschäft ("Smart"-Project) gestellt, das zwischen Magna und Daimler-Chrysler bereits im Juni 2003 abgeschlossen worden sei.

Er habe eben seine Tätigkeit schon vor der Firmengründung begonnen, so Hödls Erklärung. Er bestritt, dass es sich bei seinen Unternehmen um Briefkastenfirmen gehandelt habe. Alleine mit Inducon habe er in sieben Jahren 700 Projektvorschläge gemacht. Er selbst sei nie in die Typenentscheidung beim Abfangjägerkauf involviert gewesen. Er sei Maschinenbauer und "kein Lobbyist". Der Ausschuss tagt wieder am nächsten Donnerstag.

Video:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema