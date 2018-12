Europawahl im Frühjahr als erste Testwahl für türkis-blaue Koalition

WIEN. Fast alle Spitzenkandidaten stehen fest, die ÖVP lässt sich mit der Entscheidung Zeit.

In der Regierung verbündet, bei EU-Wahl Rivalen: Vilimsky (FP), Karas (VP) Bild: APA

Spätestens am 12. April ist es so weit: Bis dahin müssen die Parteien, die bei der EU-Wahl am 26. Mai antreten wollen, ihre Kandidatenlisten bei der Bundeswahlbehörde vorlegen.

Am Wahltag sind rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, die österreichischen Vertreter für das Europäische Parlament zu wählen. Nachdem die EU-Wahl die einzige bundesweite Wahl 2019 ist, gilt sie als Testwahl für die türkis-blaue Koalition in Wien.

Bei den Sozialdemokraten wird sich zeigen, wie gut sie als Oppositionspartei mobilisieren.

Die Spitzenkandidaten stehen – mit einer Ausnahme – fest.

Die ÖVP lässt sich auffallend viel Zeit. Die offizielle Version lautet, dass der EU-Wahlkampf so kurz wie möglich sein sollte.

In Wahrheit ist die Parteispitze von der Berechenbarkeit ihres Europa-Abgeordneten Othmar Karas nicht restlos überzeugt. Er war Vorzugsstimmenkaiser bei der Wahl 2014, trat aber häufig mit Kritik an der FPÖ hervor. Das kann den Koalitionsfrieden stören.

Die Neos-Hoffnung für Brüssel: Claudia Gamon

Sollte die ÖVP Karas nicht nominieren, tritt er wohl mit einer eigenen Liste an. Der Schaden wäre erheblich. Die Abwägung, was der Partei mehr nützt oder schadet, ist nicht abgeschlossen. Spätestens im Februar soll es so weit sein.

Als Alternative oder Ergänzung zu Karas wird Karoline Edtstadler gehandelt. Sie hat sich als Staatssekretärin im schwierigen Innenministerium bewährt und ein Vorleben als Juristin in Straßburg.

Fix ist, dass die ÖVP die Mandate nach der Zahl der erreichten Vorzugsstimmen besetzen wird.

Die SPÖ hat bereits beim Bundesparteitag im November in Wels ihren Wahlvorschlag beschlossen. Der frühere Klubobmann und unterlegene Wiener Bürgermeisterkandidat Andreas Schieder wird Spitzenkandidat. Auf Platz 2 steht die Gewerkschafterin Evelyn Regner. Schieder ist das Angebot an die Traditionswähler, Regner soll die sozialdemokratische Fraktion im ÖGB auf die Beine bringen.

SPÖ schickt einen Profi ins Rennen: Andreas Schieder

In der FPÖ spricht sich Parteichef Heinz-Christian Strache für Generalsekretär Harald Vilimsky als Spitzenkandidat aus, dessen Bestellung ist damit gesichert.

Spannend wird bei den Blauen, ob die europafreundliche Abgeordnete Barbara Kappel wieder antritt; sie ist in der FPÖ umstritten.

Wer besser mobilisiert, gewinnt

Die Neos sollen von der Vorarlberger Nationalratsabgeordneten Claudia Gamon in die Wahl geführt werden. Sie ist die Favoritin von Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger; deren Vorgänger Matthias Strolz war von Gamon nicht völlig überzeugt. Sie muss jedenfalls die interne Kandidatenkür absolvieren – mit Bewerbung, Hearing und einer Wahl bei der Mitgliederversammlung am 26. Jänner.

Die Grünen wählen am 16. März Parteichef Werner Kogler auf Listenplatz 1. Für die Liste Jetzt (früher Liste Pilz) könnte der Ex-Grüne Johannes Voggenhuber antreten.

Entscheidend für den Wahlausgang wird sein, welche Partei am besten mobilisiert. Im Mai 2014 kamen nur 45,4 Prozent der Wahlberechtigten ins Wahllokal.

Die Ex-Kanzlerpartei SPÖ hat ein klares Wahlziel: Sie möchte am 26. Mai ein sechstes Mandat holen und stärkste Partei werden. „Natürlich muss das der Anspruch sein“, sagt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Die SPÖ werde im EU-Wahlkampf für eine „Stärkung der sozialen Säule und als starke Kraft gegen den Rechtspopulismus“ stehen.

Stimmenstärkste Partei war 2014 die ÖVP. Ihr Obmann Sebastian Kurz will diese Position halten. Seine Wahlkampflinie: „Wir werden als klar pro-europäische Kraft auftreten. Wir wollen eine Union, die sich in den kleinen Fragen zurücknimmt und in den großen Fragen stärker wird. Wir wollen nicht noch mehr Bürokratie und Regulierung.“

