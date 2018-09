Europa-Vergleich: Österreich hat alte Studenten

WIEN. Mit einem Durchschnittsalter von 26,7 Jahren zählen Österreichs Studenten zu den älteren im europäischen Vergleich.

In der "Eurostudent-Studie" landen die heimischen Studiosi damit unter 28 untersuchten Ländern (Durchschnitt 25 Jahre) auf Rang sechs. Die ältesten Studenten (29,7 Jahre) gibt es in Island, wo die Mehrheit vor dem Besuch einer Uni eine Familie gründet. Ganz anders ist es in Frankreich (Schnitt: 22,8 Jahre). Dort studieren 95 Prozent spätestens zwei Jahre nach der Matura.

Zu diesem Zeitpunkt haben in Österreich 78 Prozent ein Studium begonnen (Europa-Schnitt: 86 Prozent). Angelika Grabher-Wusche vom Institut für Höhere Studien (IHS) sieht in der europaweit seltenen Förderschiene des Selbsterhalterstipendiums einen Grund für den späteren Einstieg.

