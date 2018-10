Erste Einigung über Kompetenz-Abtausch

Länder und Bund: Heikle Bereiche Krankenanstalten und Mindestsicherung vorerst noch ausgeklammert.

Moser: Morgen Gesetzesentwurf Bild: APA

WIEN/LINZ. Wird etwa in Oberösterreich ein Landesamtsdirektor bestellt, muss dem der Bund zustimmen. Ebenso, wenn das Land eine Neuorganisation seines Amtes beschließt. Und auch, wenn die Grenzen oder die Zahl der politischen Bezirke geändert werden sollen, oder wenn ein "Kompetenzabtausch" zwischen Bezirks- und Statutarstadtbehörden erfolgt.

Das alles soll bald der Vergangenheit angehören; Bund und Länder haben sich darauf gestern in der Arbeitsgruppe "Kompetenzbereinigung" geeinigt.

Umgekehrt verlieren die Länder das Zustimmungsrecht bei der Änderung der Gerichtssprengel. "Das trifft Oberösterreich weniger", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Wir haben die Bezirksgerichtsreform schon einige Jahre hinter uns."

Darüber hinaus soll das ausgehandelte Paket eine klare Zuordnung jener Bereiche bringen, in denen der Bund bisher "Grundsatzgesetze" erlässt, die dann von den Ländern mit "Ausführungsgesetzen" konkretisiert werden. Geregelt sind all diese Bereiche im Artikel 12 der Bundesverfassung.

"Verländert" werden Gesetzgebung und Vollzug zu Bodenreform und Kinder- und Jugendhilfe, die Länder wollen aber eine vertragliche Vereinbarung über "Mindeststandards" abschließen. "Datenschutz" soll dagegen in ausschließliche Bundeskompetenz wandern. Kein Thema waren vorerst die heiklen Bereiche Mindestsicherung, Krankenanstalten und Elektrizitätswesen. Bis zur nächsten Landeshauptleutekonferenz im November sollen entsprechende Lösungsvorschläge ausgearbeitet und dann besprochen werden.

Das ausverhandelte erste Paket will Justizminister Josef Moser (VP) morgen in den Ministerrat einbringen. Er sei optimistisch für die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament, sagte Moser, gebe es doch die zustimmenden Stellungnahmen der Länder. So sieht es auch Stelzer.

Bei den Verhandlungen waren auch die SP-Landeshauptmänner involviert, gestern Wiens Michael Ludwig. Auch von der Landeshauptleutekonferenz gebe es einstimmige Unterstützung. (bock)

