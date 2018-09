"Eine E-Mail beeinflusst uns nicht in unserem täglichen Tun"

LINZ. Was berichtet wird, hänge von rechtlichen Vorgaben, Opferschutz und Ermittlungstaktik ab, sagt Polizeisprecher Furtner.

Landes-Polizeisprecher Furtner Bild: LPD

Die E-Mail aus dem Innenministerium an die neun Landespolizeidirektionen (LPD) hat auch in den Pressestellen einige Verwirrung verursacht. Man sei ohnehin bemüht, unaufgeregt und professionell über die Arbeit der Polizei zu berichten, sagt David Furtner, Polizeijurist und Leiter der Presseabteilung der LPD Oberösterreich.

Jeder polizeilich relevante Sachverhalt wird von den Dienststellen an die LPD gemeldet, rund 1000 jeden Tag. "Die Bandbreite ist groß und geht von positiven Dingen wie einer Lebensrettung über Verkehrsdelikte bis hin zu Gewaltverbrechen", sagt Furtner. Aus diesen Meldungen wählt die Polizei-Pressestelle rund 15 aus, über die informiert wird. Die Auswahl erfolgt unter verschiedenen Gesichtspunkten. "Ganz oben stehen natürlich die rechtlichen Voraussetzungen, die in der Verfassung, im Auskunftspflichtgesetz und im Medienerlass von 2017 festgehalten sind", sagt der Polizeijurist.

Grundsätzlich gilt: Was oft vorkommt, wird auch oft an die Medien weitergegeben, zum Beispiel Verkehrsdelikte. "Wenn sich die Dämmerungseinbrüche häufen, machen wir dazu auch mehr Meldungen, um die Menschen zu sensibilisieren", sagt Furtner. Prävention, das Verhindern weiterer Straftaten und auch, die Arbeit der Polizei gut darzustellen, seien weitere Entscheidungskriterien. "Was wir nicht machen: Wir stellen niemanden an den Pranger, und wir geben keine Daten von Opfern oder Tätern preis."

Die Nennung der Nationalität und des Aufenthaltsstatus ist bei der LPD OÖ abhängig von der Tat, wird aber meist gemacht. "Wenn es bei Delikten zu einer Häufung bei bestimmten Personengruppen kommt, reden wir darüber", sagt Furtner und nennt als Beispiel das Bettelverbot: "Für uns ist es nicht relevant, woher der Täter oder das Opfer kommt, aber wir benennen die Dinge, wie sie sind – unter Wahrung aller Rechte der Involvierten." Weder die Polizei noch die Medien dürfen so über einen Sachverhalt berichten, dass Opfer und Täter identifiziert werden könnten.

Besonders bei Sexualdelikten wiegt der Opferschutz schwer. Über Sexualverbrechen innerhalb von Familien werde deshalb selten berichtet. "Wenn die Tat geklärt ist und das Beziehungsgeflecht so eng ist, dass niemand außerhalb Opfer werden kann, geht der Fall nicht an die Öffentlichkeit", erklärt der Polizeisprecher.

Zum Wunsch des Innenministeriums, über Sexualdelikte in der Öffentlichkeit vermehrt zu berichten, sagt der Polizeisprecher: "Wir haben immer berichtet, wenn es aus unserer Sicht richtig war. Dafür wurden wir auch vom Boulevard manchmal gescholten. Aber es geht oft auch darum, den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden."

All diese Aspekte haben Einfluss auf die Frage, was veröffentlicht wird und was nicht. Politische Wünsche seien dafür nicht entscheidend, betont Furtner: "Eine E-Mail beeinflusst uns nicht in unserem täglichen Tun. Wir haben rechtliche Vorgaben."

