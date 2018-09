Eine Ärztin soll die Sozialdemokratie kurieren

WIEN. Die frühere Sektionschefin Rendi-Wagner wurde im Ministerium von Alois Stöger gefördert.

Pamela Rendi- Wagner Bild: Alexander Schwarzl

Als Krisenmanagerin hat Pamela Rendi-Wagner Erfahrung.

Nachdem sie der damalige Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ) mit 1. März 2011 als Leiterin der Sektion für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit in sein Ressort geholt hatte, musste sie bald mehrere Bewährungsproben bestehen.

Wortgewandt und kompetent trat sie im Fernsehen auf, um die Bevölkerung nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima, beim gehäuften Auftreten von Virusinfektionen oder als Verfechterin des nationalen Impfplanes zu informieren und zu beruhigen.

Am 8. März 2017 wurde sie als Nachfolgerin der verstorbenen Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser Regierungsmitglied. Ihr Ziel in dieser Funktion war, "dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht nur länger, sondern länger gesund leben".

Seit der aus Sicht der SPÖ verlorenen Nationalratswahl führte sie ein unauffälliges Dasein im Nationalrat. Wenig deutete darauf hin, dass die 47-jährige Mutter von zwei Mädchen Parteigeschichte machen könnte – als erste Vorsitzende in der Geschichte der heimischen Sozialdemokratie.

Bevor sie in die Politik ging, absolvierte die Ehefrau eines Diplomaten eine wissenschaftliche Karriere. Nach der Promotion an der Wiener Uni 1996 machte sie die Facharztausbildung in London. Sie ist Expertin für Impf-Prävention und erarbeitete am Institut für Tropenmedizin aufsehenerregende Studien. Dass das Intervall für die Zeckenschutzimpfung von drei auf fünf Jahre hinaufgesetzt wurde, basiert auf ihren Forschungen. 2008 habilitierte sie mit einer Arbeit über das Impfen.

Neben der Gesundheit ist ihr das Frauenthema ein Anliegen. So nannte sie es "inakzeptabel", dass Frauen für gleiche Arbeit um 20 Prozent weniger verdienen als Männer. Ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen wird sie künftig als SPÖ-Chefin verfechten.

