Ein ungleiches Paar: Kurz und Strache blicken auf ein Jahr ohne Streit

WIEN. Kanzler und Vizekanzler feiern trotz Meinungsverschiedenheiten die "Trendwende".

„Das Richtige für Österreich“ – Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache ziehen ihre erste Bilanz. Bild: APA

Punktgenau um 10 Uhr bahnten sich Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache gestern den Weg durch die wartenden Kamerateams im Dachfoyer der Wiener Hofburg zum Podium. Schon das Motto ("Gemeinsam für Österreich") verriet, worum es den beiden Koalitionären nach knapp einjähriger Zusammenarbeit vor versammelter internationaler Presse ging: um Werbung in eigener Sache. Während draußen in der Welt vieles im Argen liege, sei "Österreich eine Insel der Seligen", verwies der Kanzler auf Brexit, Trump und deutsche Regierungskrise.

Und das habe viel damit zu tun, dass der "rot-weiß-rote Zug" nichts an Tempo verloren habe. Mit dem ausgeglichenen Budget sei "nach 60 Jahren die Trendwende" gelungen, bei der Migration herrsche nun "Ordnung statt Chaos". Und fast nebenbei habe man Kleinverdiener und Familien entlastet.

"Wir sind heute jünger"

Für den emotionalen Unterbau zur Jubelbilanz war Strache zuständig, der das Regierungsjahr mit der "papierenen Hochzeit" verglich. Zwischen ihm und Kurz stimme eben die Chemie: "Wir sind beide in dem Jahr jünger geworden, und es macht uns Spaß."

Wie sehr man bereit ist, diese demonstrative Harmonie als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zu Vorgängerregierungen zu verteidigen, mussten Kurz und Strache gleich in der anschließenden Fragenrunde unter Beweis stellen. Denn da ging es zunächst um den gleichzeitig ausgetragenen Konflikt zwischen Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) und ihrem Landesrat Gottfried Waldhäusl (FP) wegen des Flüchtlingsquartiers Drasenhofen (siehe unten).

Kurz ließ zwar keinen Zweifel daran, dass er Mikl-Leitners Einschreiten für "völlig richtig" hält. Strache wiederum sah seinen Landesrat von Mikl-Leitner mit "ungeprüften und falschen Vorwürfen" konfrontiert. Doch wer im gut gefüllten Auditorium angesichts der diametralen Ansichten einen Schlagabtausch auf offener Bühne erwartet hätte, der irrte gewaltig: Kein böses Wort, nicht einmal ein strenger Blick. Waldhäusl sei schließlich kein Mitglied der Bundesregierung, hakte der Kanzler die Sache ab.

Auch bei der BVT-Affäre, die Innenminister Herbert Kickl (FP) hartnäckig begleitet, kam die Zwei-Parteien-Strategie zur Anwendung. Der eine (Kurz) sieht die Angelegenheit bei U-Ausschuss und Justiz bestens aufgehoben. Für den anderen (Strache) hat die ermittelnde Staatsanwältin Kickl ohnehin schon umfassend entlastet.

Ob ihn das nicht beschäftige, wenn ihn renommierte Magazine wie "Time" und "Newsweek" als jenen porträtierten, der in Europa Rechtsextremisten salonfähig mache, wollte ein deutscher Journalist von Kurz wissen. Er verstehe natürlich, dass der Blick der Welt noch immer stark von der Geschichte geprägt sei, sagte der Kanzler. Gleichzeitig habe die Regierung schon viele Maßnahmen gegen Antisemitismus gesetzt. Und das Verhältnis zu Israel sei so gut wie lange nicht.

Populisten im Vormarsch

Strache nimmt die genannten US-Magazine "nicht weiter ernst". Schließlich würden diese auch über US-Präsident Donald Trump selten positiv berichten. Den Rechtspopulismus sieht der FP-Chef aus einem Grund im Vormarsch: "Wenn Leute endlich den Mut haben, Dinge anzusprechen", werde das quer durch Europa Zuspruch finden.

Seine Zusammenarbeit mit der FPÖ sei " für Österreich das Richtige gewesen", verwies Kurz auf "die breite Unterstützung in der Bevölkerung". Und in der ÖVP? Die habe er bei 20 Prozent übernommen. Seither habe man bei vier Landtagswahlen positiv abgeschnitten und liege in allen Umfragen über dem Ergebnis der Nationalratswahl: "Mit diesem Jahr kann ich nur sehr zufrieden sein."

Opposition

Erstmals in der Phase einer Hochkonjunktur werde wegen Schwarz/Blau für viele Menschen das Leben schwerer statt leichter, kritisiert SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Die Regierung setze statt auf Reformen auf Spaltung, resümiert Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Bruno Rossmann (Jetzt) spricht von Umfärbung und Postenschacher.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar xerxes (851) 05.12.2018 00:18 Uhr Dem SPÖ Drozda glaub ich sogar, dass er es jetzt schwerer hat: Eh klar, musste er ja jenes Bild, das er in der Löwelstrasse aufgehängt hat, unverzüglich dem Belvedere zurück geben. Aus ist‘s mit den Privilegien & Pfründen für ihn und die Roten Bonzen!



Und sowas schmerzt! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema