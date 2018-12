Ein Jahr Regierung Kurz: Der türkise Superstar und das blaue Trio

WIEN. Sebastian Kurz regiert strikt nach seinem Starprinzip, Strache setzt auf ein Gegenmodell.

Wie schnell die Zeit vergeht: Vor einem Jahr, am 18. Dezember 2017, wurde die Regierung Kurz/Strache von Bundespräsident Van der Bellen angelobt. Bild: APA

Am Dienstag ist es so weit: Von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache schon seit Monatsbeginn mehrfach abgefeiert, jährt sich am 18. Dezember die schwarz-blaue Zusammenarbeit zum ersten Mal. Auch wenn die Opposition die Rückkehr der "sozialen Kälte" und einen populistischen Wettbewerb um das Ausländerthema beklagt: Die Umfragen, in denen die ÖVP mit 33 bis 35 Prozent seit Oktober sogar über dem Ergebnis bei der Nationalratswahl und die FPÖ mit 23 bis 26 Prozent knapp daran liegt, deuten auf ein positiveres Bild in der öffentlichen Wahrnehmung hin.

Als eines der wichtigsten Assets dieser Regierung sehen Meinungsforscher die Geschlossenheit. Tatsächlich ließen sich die 16 Regierungsmitglieder (einschließlich zweier Staatssekretäre) im ersten Jahr zu keinem öffentlich ausgetragenen Konflikt hinreißen. Auffallend waren auch die teils völlig unterschiedlichen Vermarktungsstrategien der beiden Parteien, die diese Koalition mehr als davor in Stars und graue Mäuse teilen.

Das Starprinzip: "Der schwarze Messias", "Europas größte Ich-AG" titelten internationale Medien, als Sebastian Kurz mit seinen türkisen Jüngern die ÖVP übernommen hat. Das Starprinzip dahinter hat Kurz ins Kanzleramt transformiert. Von dort aus werden die Themen zur termingerechten Umsetzung an die jeweiligen Fachministerien ausgegeben.

In der Öffentlichkeit "verkauft" wird der fertige Entwurf dann in der Regel auf VP-Seite vom Kanzler selbst. So geschehen etwa beim Prestige-Projekt "Familienbonus", bei dem die fachzuständige Ministerin Juliane Bogner-Strauß zur Detailinformation und für die parlamentarische Debatte an der Flanke stand. Ein 98-prozentiger Bekanntheitsgrad von Kurz und Platz eins im üblicherweise vom jeweiligen Bundespräsidenten angeführten "APA/OGM-Vertrauensindex" sind Hinweise, dass diese Rechnung aufgegangen ist.

Im Halbschatten: Dass sich in der ÖVP alles auf den Quoten und Wähler bringenden Kanzler konzentriert, brachte noch ein Novum. Fachminister, die weitgehend im Halbschatten agieren. Nach einem Jahr (und dem Beschluss eines Doppelbudgets) gibt aktuell nur jeder zweite Österreicher an, dass ihm Finanzminister Hartwig Löger ein Begriff ist (OGM für den "Kurier"). Bogner-Strauß kennt überhaupt nur ein Drittel. Selbst Bildungsminister Heinz Faßmann, der mitunter eigene Wege ging, liegt bei 51 Prozent.

Den Grundstein für die straffe Organisation, die viel Disziplin voraussetzt, hat Kurz selbst gelegt. Abgesehen von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (Bauernbund) und Kanzleramtsminister Gernot Blümel (VP Wien) hat der VP-Obmann nur Quereinsteiger vor allem aus Wirtschaft und Wissenschaft in sein Team geholt, die folgerichtig nur ihm und keiner Kraft im schwarzen Planetensystem verbunden sind.

Blaues Gegenmodell: In der FPÖ hat Strache vor allem auf zwei etablierte Köpfe gesetzt. Infrastrukturminister Norbert Hofer brachte als fast erfolgreicher Hofburg-Kandidat nicht nur Bekanntheitswerte mit, die fast an jene des Vizekanzlers reichen. Der Burgenländer ist auch parteiintern Zweiter in der Hierarchie und gilt sogar als mögliche Obmannalternative. Vor allem sein umstrittenes Projekt "140 km/h auf der Autobahn" brachte Hofer auch wieder seine eigene Bühne.

Der Aufreger: Über mangelnde Wahrnehmung konnte sich auch der dritte Machtfaktor neben Hofer und Strache im blauen Team nicht beklagen: Herbert Kickl hat in den ersten 12 Monaten wie kein anderer polarisiert. Mit seiner berittenen Polizei beschäftigte der Innenminister zunächst die Karikaturisten. Die BVT-Affäre brachte ihn aber in den Fokus kritischer Kommentatoren und der Staatsanwaltschaft. Dennoch sitze Kickl als Straches nach wie vor wichtigster Stratege fest im Sattel. Auch weil er mit Maßnahmen wie der Steigerung von Abschiebungen um 47 Prozent das stärkste Signal an Kernwählerschichten sei, heißt es aus der FPÖ.

Weichmacher: Eigenwillige Facebook-Postings (etwa gegen ORF-Anchorman Armin Wolf) oder SMS-Irrläufer über Nationalbank-Posten brachten Strache im ersten Jahr zwar immer wieder in Nöte. Insgesamt profitierte der Vizekanzler aber von der Deutungshoheit an der Seite von Kurz. Society-Auftritte als Sportminister und die Rolle des in wenigen Tagen werdenden Vaters haben dem jahrelangen Scharfmacher der Innenpolitik geholfen, sich ein weicheres Image zuzulegen.

