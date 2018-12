Ein Jahr Bundesregierung: Kleine Störfeuer, aber keine großen Krisen

WIEN. Eine funktionierende Koordinierung, enge Zusammenarbeit und vor allem: kein Streit. Das seien die wichtigsten Zutaten für das Koalitionsklima, sagt FP-Regierungskoordinator und Verkehrsminister Norbert Hofer nach einem Jahr ÖVP/FPÖ.

Es geht weiter bergauf für die Regierung, davon ist Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) überzeugt. Bild: APA

Alle Traumata, die so mancher FP-Politiker aus den Regierungsjahren Anfang 2000 mitgenommen habe, seien beseitigt. Die Probleme der FPÖ damals seien zum Teil auch hausgemacht gewesen, so Hofer: "Der stärkste Spieler in der Partei, Jörg Haider, war nicht in der Regierung vertreten. Wir hatten eine Opposition in der Partei." Dies sei nun unter Heinz-Christian Strache anders: "Die Partei steht geschlossen hinter dem Obmann."

Mit der Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ÖVP ist man zufrieden. "Es geht etwas weiter", beide Seiten verzichten auf Attacken: "Die ÖVP lässt uns leben." Einen echten Krach habe es bisher nicht gegeben.

Kleine Störfeuer hingegen schon. So hatten die VP-Landeshauptleute Thomas Stelzer und Markus Wallner im Sommer Kritik an der Art und Weise, wie mit den Ländern verhandelt werde, geäußert. Man wünsche sich "Verhandlungen auf Augenhöhe", so Stelzer. Nun ließen die FP-Chefs von Vorarlberg und Tirol Kritik an Justizminister Josef Moser laut werden: "Er kommt nicht in die Gänge. Der Justizbereich ist eine Baustelle", so Tirols FP-Chef Markus Abwerzger, der dem Minister "Aufholbedarf" attestiert. Moser hatte sich auch rund um die BVT-Affäre den Ärger mancher Freiheitlicher zugezogen, weil er von "Ermittlungsdruck" sprach. Im BVT-Untersuchungsausschuss sieht Hofer aber keine Gefahr für eine Koalitionskrise: "Das ist das geringste Problem." Ebenso gelassen sehe man den kommenden EU-Wahlkampf.

Für die anstehende Steuerreform deutet Hofer eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge an. Er wolle dem Finanzminister nicht vorgreifen, aber: "Ich bin zuversichtlich, dass man es spüren wird." Ebenso kündigt er die Einlösung eines Wahlversprechens an: Die kalte Progression werde abgeschafft.

In Sachen Tempo 140 auf Autobahnen plant Hofer weitere Teststrecken: "Es gibt die Sorge, dass die Umwelt stärker belastet wird. Alle Zahlen, die wir bisher von der Teststrecke haben, belegen das nicht." Es gebe eine Erhöhung von "ein bis zwei Prozent" bei Kohlendioxid und Stickoxid.

Köstinger bremst Tempo 140

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) bremst aber bei dem Wunsch, Tempo 140 einzuführen: "Verkehrsminister Hofer muss über sein Ressort bis 2030 nicht weniger als 7,3 Millionen Tonnen CO2 einsparen, er ist da in der Pflicht."

Ungeachtet kleinerer Unstimmigkeiten ist Hofer überzeugt, die Koalition werde noch lange halten: "Das Projekt ist auf zehn Jahre angelegt oder länger." Sein persönlicher Weg werde aber Richtung Hofburg führen, 2022 wird Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl antreten: "Die Entscheidung ist gefallen."

1 Kommentar vinzenz2015 (15554) 10.12.2018 01:00 Uhr "Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP)

bremst aber bei dem Wunsch,

Tempo 140 einzuführen:



"Verkehrsminister Hofer muss über sein Ressort

bis 2030 nicht weniger als 7,3 Millionen Tonnen CO2

einsparen,

er ist da in der Pflicht.""



....



JEDER weiß, wenn das CO2-Klimaziele nicht eingehalten wird,

dann gibts Strafzahlungen in Milliardenhöhe!!



Aber dann ist hofer ja BP und

wie immer bei der FPÖ

sind "DIE ANDEREN" verantwortlich!



WER zahlt die Milliarden????



Die 140kmh-Bolzer auf den zusätzlichen 140-Hofer-Strecken sicher nicht!



Danke STRACHE!

"Der Klimawandel ist nicht menschengemacht"!!

Little Trump in the mountains of Austria!



Warum lassen so wenig Bürger ihre Wut über diese irrationale Politik heraus! Antwort schreiben

