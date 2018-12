EU-Wahl: FPÖ Oberösterreich schickt Roman Haider ins Rennen

LINZ. Die FPÖ Oberösterreich hat den Nationalratsabgeordneten Roman Haider (51) als Spitzenkandidat der Landesgruppe für die EU-Wahl nominiert.

Roman Haider Bild:

Das teilte die Partei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Haider werde "in der EU die Interessen der Oberösterreicher würdig vertreten", so Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner.

Die Oberösterreichischen Nachrichten berichteten bereits Ende September, dass Haider zu den Favoriten zählt.

Der Betriebswirt Haider ist seit 2008 Parlamentsabgeordneter, derzeit fungiert er als außenpolitischer Sprecher des FPÖ-Klubs. Seit 2013 ist er Mitglied der parlamentarischen Versammlung der OSZE und hat laut FPÖ an rund 15 OSZE-Wahlbeobachtungsmissionen teilgenommen. In seinem Heimatort Aschach an der Donau ist Haider Gemeinderat, er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema