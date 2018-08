EU-Minister im Heeresmuseum und in der Hofburg

WIEN. Großveranstaltungen im Rahmen der Ratspräsidentschaft: Verteidigungs- und Außenminister in Wien.

Kunasek traf gestern Amtskollegen, wie Ursula von der Leyen. Bild: APA/AFP/dpa/WOLFGANG KUMM

Eine weitere Großveranstaltung im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes Österreichs begann am Mittwochabend in Wien. Das informelle Treffen der Verteidigungsminister soll der besseren Kooperation innerhalb der EU und mit Südosteuropa dienen. Österreich will außerdem über mögliche militärische Assistenzeinsätze an den EU-Außengrenzen sprechen.

Das Treffen begann am Abend im Heeresgeschichtlichen Museum, wo der Gastgeber, Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ), und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini die Teilnehmer begrüßten. Die Gäste wurden durch die Sammlungen geführt. Heute geht es um den Europäischen Verteidigungsfonds und die Finanzierung des EU-Engagements in Partnerländern. Auch Änderungen der Einsatzregeln des EU-Marineeinsatzes "Sophia" im Mittelmeer sollen debattiert werden.

Donnerstagnachmittag und Freitag tagen die EU-Außenminister in der Hofburg. Gastgeberin der Beratungen, bei denen keine Beschlüsse erfolgen, ist Außenministerin Karin Kneissl; geleitet werden die Sitzungen von Mogherini. Diskutiert werden die Entwicklungen im Nahen Osten.

Beim Thema Syrien wird es auch um die Rückkehr von Flüchtlingen gehen, wobei Kneissl die Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sucht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema