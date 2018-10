EU: Grüne wollen ihre Schicksalswahl mit Urgestein Werner Kogler bestehen

WIEN. Der Langzeitfunktionär will auch Bundessprecher bleiben und in zwei Jahren übergeben.

"Gegen die umweltpolitischen Geisterfahrer in der Regierung" – Kogler will grüner EU-Spitzenkandidat werden und übt den Wahlkampfmodus. Bild: APA

Wenn es derzeit für Österreichs Grüne Rückenwind gibt, dann kommt er aus dem benachbarten Deutschland. In Bayern und zuletzt in Hessen kratzte die Ökopartei mit unverbrauchtem Personal an der 20-Prozent-Marke. Werner Kogler (56), der hierzulande schon eher als altgedientes Schlachtross der Grünen durchgeht, will diesen Schwung offensichtlich mitnehmen.

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz verkündete Kogler am Dienstag, dass er sich für die Europawahl Ende Mai 2019 als Spitzenkandidat bewerben werde. Gelegenheit dazu wird ein grüner Europakongress im Frühjahr bieten. Er habe dafür die Unterstützung der Chefs aller Landesgruppen. "Kogler ist der ideale Spitzenkandidat", gab es etwa von Oberösterreichs Maria Buchmayr Vorschusslorbeeren. Landesrat Rudi Anschober warb in einer Erklärung prominenter Grüner aus allen neun Ländern für Kogler wegen dessen "Klarheit und Unbestechlichkeit".

Der EU-Abgeordnete Michel Reimon, der ursprünglich als Zugpferd bei der Europawahl kolportiert worden war, teilte an Koglers Seite mit, dass er sich nach der nächsten Wahl "aus persönlichen Gründen" zurückziehen wolle.

Schicksalswahl

Nach dem Fiasko bei der Nationalratswahl gilt der Europa-Urnengang als "Schicksalswahl" für die Grünen, wie Kogler betonte: Bei der Frage, wie hoch der Stimmenanteil für ein Erfolgserlebnis sein müsse, blieb Kogler freilich vorsichtig: "Unser Spektrum liegt zwischen der Nationalratswahl (2017 mit 3,8 Prozent) und Innsbruck" (Gemeinderatswahl 2018 mit 24,2 Prozent, Anm.).

Nimmt man die EU-Wahl 2014 als Maßstab, dann liegt die Latte hoch. Mit 14,5 Prozent schafften die Grünen drei Mandate. Er werde ein solches "jedenfalls annehmen", so er es erreiche, kündigte Kogler an, der beim Bundeskongress am 17. November auch als Bundessprecher kandidiert. Eine Funktion, die er unabhängig von einer Tätigkeit in Brüssel die vollen zwei Jahre ausüben will.

Wer ihm nachfolgen und bei der planmäßigen Nationalratswahl 2022 die Spitzenkandidatur übernehmen soll, "werden wir noch festlegen". Es werde jedenfalls "schon am 17. November neue Gesichter" geben, sagte Kogler.

Im EU-Wahlkampf soll es um grüne Kernthemen ("Ökologie, gesunde Lebensmittel, Verteidigung von Demokratie und Werten") gehen. Frontal will Kogler "Türkis-Blau als umweltpolitische Geisterfahrer" und "Verbündete der Salvinis und Orbáns" angreifen.

Andere Kandidaten

Neben der inoffiziellen Festlegung der Grünen hat sich die SPÖ bisher auf Ex-Klubobmann Andreas Schieder als Spitzenkandidat verständigt, nachdem Ex-Parteichef Christian Kern kurzfristig abgesprungen ist.

Bei den Regierungsparteien gibt es noch keine Beschlüsse. In der ÖVP gilt allerdings der langjährige Delegationsleiter – und FP-Kritiker – Othmar Karas als Favorit. Auch in der FPÖ stehen die Zeichen auf Kontinuität, wo mit Harald Vilimsky ebenfalls der Delegationsleiter in den Startlöchern steht.

Als mögliche Kandidatin der Neos wurde Europasprecherin Claudia Gamon genannt. Bei der Liste Pilz ist nur fix, dass man antreten will.

