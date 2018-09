"Du bist ein Bobo!" – Unmut in der SPÖ über den Personalwechsel

WIEN. Ärger in der Steiermark über Demontage von Max Lercher, auch der Wiener Bürgemeister jubelt nicht über Rendi-Wagners Auftakt.

Thomas Drozda Bild: APA/HANS PUNZ

In der Öffentlichkeit signalisierte Neo-SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit dem Austauschen von Köpfen Selbstbewusstsein. Als nunmehr alleinige Klubchefin ersetzt sie Vorgänger Christian Kern und dessen geschäftsführenden Obmann Andreas Schieder. In der Partei musste Max Lercher für den neuen Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda weichen.

In der Oppositionspartei wurde Rendi-Wagners resolute Personalpolitik allerdings nicht geräuschlos zur Kenntnis genommen. Während der steirische Landeschef Michael Schickhofer die Demontage seines Landsmannes Lercher höflich wegsteckte, nahm sich eine Etage tiefer die steirische Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa kein Blatt vor den Mund. "Mit Verlaub, Thomas: Du bist ein Bobo! (frei interpretiert: ein Schnösel, Anm.)", griff Grubesa, die Mitglied im SP-Bundesparteivorstand ist, Drozda frontal an. Es sei bitter, dass Lercher, der auch "einfache Menschen" außerhalb der Wiener Ringstraße repräsentiert habe, gehen müsse. Lercher selbst wies diese Art von Schützenhilfe zurück. "Wir haben eine großartige Vorsitzende, und eine Chefin sucht sich selbst ihr Team", wandte sich der Ex-Parteimanager gegen "Verbitterung, die unserer Sache schadet". Drozda wollte die harsche Kritik an seiner Person nicht kommentieren und kündigte ein Gespräch mit Grubesa an.

Mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeigte auch ein roter Machtfaktor seinen Unmut über Rendi-Wagners Start. "Da kommt keine Jubelstimmung auf, nicht nur bei mir", sagte Ludwig zum Personalpaket. Die designierte Vorsitzende sei zwar "sehr sympathisch, telegen und kompetent", sie müsse sich aber auch "in der Praxis beweisen und auf die Leute zugehen", sagte der Stadtchef in "heute".

Rendi-Wagner, die sich bisher abgesehen von einer kurzen Stellungnahme und einem Beitrag im Nationalrat öffentlich nicht zu Wort gemeldet hat, wird am Samstag ihre erste längere Rede halten. Auch wenn auf den Einladungen noch Christian Kern steht, wird Rendi-Wagner in Schwechat beim Landesparteitag der SP Niederösterreich auftreten.

Video: SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda befindet die Entscheidung als gut und richtig:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema