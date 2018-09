Drei Volksbegehren: Insgesamt sollen es 1,65 Millionen Unterschriften werden

WIEN. Rauchverbot-Initiative könnte eines der erfolgreichsten Volksbegehren überhaupt werden.

Wiens Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres initiierte das Rauchverbot-Volksbegehren Bild: APA

Das gab es in Österreich noch nie: Heute, Montag, startet die Eintragungswoche gleich für drei Volksbegehren. Bis nächsten Montag, 8. Oktober, können Bürger für das generelle Rauchverbot in Lokalen, für Chancengleichheit der Frauen und gegen die ORF-Gebühren unterschreiben.

Die Eintragungslokale in den Gemeinde- und Stadtämtern öffnen heute mit Beginn der Amtsstunden ihre Türen, das letzte wird nächsten Montag, 8. Oktober, um 20 Uhr schließen. Online sind Unterschriften über die Bürgerkarte bzw. Handy-Signatur seit heute Mitternacht möglich. Die vorläufigen Ergebnisse werden am nächsten Montag um 20.15 Uhr auf der Homepage des Innenministeriums veröffentlicht.

Die Ausgangssituation und Ziele der drei Volksbegehren sind höchst unterschiedlich. Alles zusammengerechnet hoffen die Initiatoren, auf 1,65 Millionen Unterschriften zu kommen.

Rauchverbot: Von Mitte Februar bis Anfang April hat das von Ärztekammer Wien und Krebshilfe Österreich getragene Volksbegehren 591.146 Unterstützungserklärungen gesammelt. Diese zählen erstmals auch als Unterschriften. Kammer-Präsident Thomas Szekeres hofft auf insgesamt 900.000 Unterschriften. Für diesen Fall hat die FPÖ, auf deren Drängen das schon beschlossene generelle Rauchverbot in Lokalen zurückgenommen worden war, eine Volksabstimmung in Aussicht gestellt – wenn auch erst für 2021. Insgeheim wird spekuliert, über die Millionenmarke zu kommen. Dann würde es das Volksbegehren in die Top Drei schaffen – hinter der Initiative gegen den Bau des Konferenzzentrums Wien 1982 und jener gegen Gentechnik 1997. Allein mit den Unterstützungserklärungen liegt man schon auf Platz elf.

Frauen: Schon vor 21 Jahren gab es ein Frauen-Volksbegehren. Mit 644.665 Unterschriften war es das acht-erfolgreichste von 39 Volksbegehren in Österreich. Auch diesmal geht es um Chancengleichheit und Beseitigung von Einkommensunterschieden. 247.436 Unterstützungserklärungen gibt es bereits. Projektleiterin Lena Jäger gab als Ziel insgesamt 650.000 Unterschriften aus.

ORF-Gebühren: 69.100 Unterstützer gibt es bisher für die Abschaffung der ORF-Gebühren. Auch solle die parteipolitische Einflussnahme zurückgedrängt werden. Ziel ist die für eine Behandlung im Nationalrat nötige Hürde von 100.000 Unterschriften, Initiator ist Rudolf Gehring von der Christlichen Partei (CPÖ).

Die Woche der Volksbegehren

Die drei Volksbegehren können von heute, Montag, 1. Oktober, bis Montag, 8. Oktober, unterschrieben werden.

Es ist möglich, die Unterschriften auf jedem Gemeinde- oder Stadtamt in Österreich abzugeben, also unabhängig vom Hauptwohnsitz. Die Öffnungszeiten an Werktagen entsprechen im Wesentlichen den Amtsstunden, an manchen Tagen geht es länger. Auch am Samstagvormittag halten die Ämter offen, wenige sogar am Sonntagvormittag.

Man kann die Volksbegehren auch online über die Bürgerkarte bzw. Handy-Signatur unterschreiben, was besonders wahlberechtigten Auslandsösterreichern zugutekommt.

Alle Infos zu Volksbegehren, Eintragungslokalen und Öffnungszeiten finden Sie unter www.bmi.gv.at/411. Jene, die schon eine Unterstützungserklärung zur Einleitung eines Volksbegehrens abgegeben haben, können dieses nicht mehr unterschreiben. Die Erklärung zählt als Unterschrift.

