Doppelstaatsbürgerschaft: Bisher 85 Aberkennungen

WIEN. 100 Verfahren sind anhängig, mehrere hundert in Vorbereitung.

Nach dem türkischen Verfassungsreferendum tauchte die Wählerevidenz-Liste auf. Bild: APA

Eine Vielzahl an Aberkennungsverfahren der österreichischen Staatsbürgerschaft für Türken, die unrechtmäßig eine Doppelstaatsbürgerschaft haben sollen, läuft derzeit. Bisher wurde in Österreich 85 Austro-Türken der Pass entzogen. Rund 100 Aberkennungen sind noch nicht rechtmäßig.

Wie berichtet, sind auch vier Fälle beim Verfassungsgerichtshof anhängig. Ein Fall wurde vom Verwaltungsgerichtshof kürzlich entschieden: Ein Mann in Salzburg verlor seine österreichische Staatsbürgerschaft, weil er auf einer vermeintlichen Wählerevidenzliste der Türkei steht. Zudem konnte er nicht beweisen, dass er kein türkischer Staatsbürger ist.

Zehn ähnliche Fälle hat das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich kürzlich gegenteilig entschieden und die Liste nicht als ausreichenden Beweis eingestuft. Weitere Verfahren sind anhängig. Insgesamt gibt es in Oberösterreich – basierend auf der von der FPÖ an das Innenministerium übermittelten Liste – 4000 Verdachtsfälle. In Wien wurden 18.000 Prüfverfahren eingeleitet, in Tirol 1900.

Grundsätzlich gilt: Wer sich in Österreich einbürgern lässt, muss seine alte Staatsangehörigkeit zurücklegen und darf sie auch danach nicht wieder annehmen. Die Überprüfung, ob jemand zum Beispiel den Antrag gestellt hat, wieder türkischer Staatsbürger zu werden, ist schwierig. Mit der Türkei gibt es keine Vereinbarung über einen entsprechenden Datenaustausch.

Umstrittene Wählerliste

Deshalb ist die Liste auch so brisant. Die Frage, ob sie als echt einzustufen ist, ist aber auch unter Juristen strittig. Das zeigen die unterschiedlichen Entscheidungen der Gerichte.

Und es gibt auch bereits einige Fälle, in denen Menschen nachweisen konnten, dass sie zwar auf der Liste stehen, aber die türkische Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Allein aus der Steiermark sind 72 derartige Fälle bekannt.

Doch nicht immer ist eine doppelte Staatsbürgerschaft illegal. Wenn die Eltern unterschiedliche Staatsbürgerschaften haben – zum Beispiel: die Mutter ist Türkin, der Vater Österreicher –, hat das Kind ab seiner Geburt automatisch beide Staatsbürgerschaften. Das gilt in Wien für 834 Personen auf der Liste. Für Oberösterreich sind dazu keine Zahlen bekannt.

Die Zahl der mit Aberkennungsbescheiden konfrontierten Personen wird noch deutlich ansteigen. Neben den 100 noch nicht rechtmäßigen Bescheiden sind Hunderte in allen Bundesländern in Vorbereitung.

So hat Wien bereits 915 weitere Personen über den negativen Ausgang ihres Verfahrens informiert. Die Betroffenen müssen nun nachweisen, dass sie die türkische Staatsbürgerschaft nicht nachträglich wieder angenommen haben. Oder dass sie zu Recht Staatsbürger zweier Länder sind. (eiba)

