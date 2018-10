Doppelstaatsbürger: Erstes Urteil des Höchstgerichts

LINZ / WIEN. In einem Salzburger Fall hat der Verwaltungsgerichtshof nun entschieden, dass ein Türke seinen österreichischen Pass verliert.

In der Causa der möglicherweise illegalen türkisch-österreichischen Doppelstaatsbürgerschaften ist nun die erste höchstgerichtliche Entscheidung gefallen. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in Wien hat die Aberkennung in einem Salzburger Fall als rechtmäßig anerkannt. Es ging dabei vor allem um die Frage, ob das Salzburger Landesverwaltungsgericht eine Liste – die ein Auszug der türkischen Wählerevidenz sein soll – als Beweis heranziehen durfte. Der VwGH entschied, dass das Verwaltungsgericht schlüssig dargelegt habe, warum die Liste als echt anzusehen sei.

Genau diese Frage beschäftigt auch das oberösterreichische Landesverwaltungsgericht. Dort hat man erst kürzlich entschieden, dass die Liste nicht als Beweis ausreiche, und deshalb die Aberkennungsbescheide in knapp zehn Fällen als nicht rechtmäßig eingestuft. Die Liste würde keine "eindeutig einer behördlichen Quelle zuordenbare Identifikationsmerkmale" aufweisen. Die Landesregierung hat deshalb beim VwGH Revision eingebracht. "Es bleibt abzuwarten, ob die Richter die Liste als Beweis anerkennen. Diese Beschlüsse werden für Oberösterreich richtungsweisend sein", sagt der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FP).

Die Entscheidung in dem Salzburger Fall habe keine Auswirkungen auf Oberösterreich. Da es sich um eine Frage der Beweiswürdigung handelt, werde im Einzelfall entschieden, heißt es dazu vom VwGH. Die oberösterreichischen Fälle müssen in Wien erst verhandelt werden. Dazu kommt, dass auch beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) einige Fälle anhängig sind, die sich ebenfalls mit der Liste beschäftigen. Eine abschließende und eindeutige Klärung der Frage, ob Tausende eingebürgerte Türken widerrechtlich auch die Staatsbürgerschaft ihrer alten Heimat wieder angenommen haben, ist also nicht zu erwarten. Eine Reihe von Verfahren hingegen schon.

Ins Rollen kam das Thema, als die FPÖ nach dem türkischen Verfassungsreferendum im März 2017 dem Innenministerium diese Liste übermittelt hat. Darauf fanden sich rund 100.000 Namen von Türken in Österreich. Die Bundesländer – dort liegt die Zuständigkeit für Staatsbürgerschaftsfragen – starteten umfangreiche Prüfungen. In Oberösterreich hat man bei insgesamt 4000 Verdachtsfällen unzulässiger Doppelstaatsbürgerschaften in 50 Fällen Musterverfahren eingeleitet. Gegen einige Aberkennungsbescheide wurde keine Beschwerde eingelegt, in manchen Fällen wurde festgestellt, dass jemand zu Recht beide Staatsbürgerschaften hat.

