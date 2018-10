Doppelpässe: Vier Fälle vor dem Verfassungsgericht

WIEN. Die Causa um mutmaßliche österreichisch-türkische Doppelstaatsbürger beschäftigt nach dem Verwaltungsgerichtshof nun auch das Verfassungsgericht.

Beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) sind vier Beschwerden gegen die Aberkennung österreichischer Staatsbürgerschaften anhängig, wie VfGH-Sprecher Wolfgang Sablatnig gestern bestätigte. In einem Fall wurde aufschiebende Wirkung gewährt.

Zweifel gibt es unterdessen an den angeblichen türkischen Wählerlisten. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte in einem am Montag publik gewordenen Urteil die Verwendung dieser Listen (die den Behörden von der FPÖ zugespielt worden waren) als Beweismittel genehmigt.

Allerdings relativierte VwGH-Sprecher Wolfgang Koller gestern die Bedeutung dieses Urteils. Der Beschluss sei kein "Persilschein" für die Verwendung dieser Listen. Es handle sich nämlich nur um eine Einzelfallentscheidung, und die Authentizität der Liste sei in dieser Beschwerde gar nicht angezweifelt worden.

