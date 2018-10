"Don't smoke" - 881.569 Österreicher unterzeichneten Volksbegehren

HC Strache, will sich in seiner persönlichen Freiheit nicht einschränken lassen und überall paffen. Ich weiß nicht ob er das versteht was er sagt. Denn sobald er eine Zigarette braucht, ist er nicht mehr frei sondern ein Sklave der Sucht oder Tabaklobby. Er will sich nur in seinem Rücksichtslosen benehmen nicht einschränken lassen, usw.

Traurig dass uns die ehemaligen Ostblockländer schon längst überholt haben. In Krumau findet man Dank der vielen asiatischen Touristen schon rauchfreie Gastgärten, in denen es am schwierigsten ist einen Platz zu ergattern, weil sie vorwiegend von Koreanern reserviert sind.