Doch eine dritte Chance für das ewige Polittalent

WIEN. Nach der Niederlage in Wien und Demontage im Klub zieht Schieder als Nummer eins in die EU-Wahl.

Schieder kann wieder lachen. Bild: APA

2018 war bisher nicht das Jahr von Andreas Schieder. Im Jänner war er gegen Michael Ludwig als Bürgermeisterkandidat unterlegen. Nach dem Abgang von Christian Kern als Parteichef montierte ihn Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner auch noch als geschäftsführenden Klubobmann ab.

Es schien, als habe Schieder – der lange als Polittalent gehandelt wurde – seinen Zenit erreicht. Doch seit Sonntag kann er sich über eine dritte Chance freuen: Er wird SP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl. Der 49-Jährige hatte seine Passion für Europa nicht verhehlt und zu erkennen gegeben, dass er gerne ins EU-Parlament einziehen würde.

Im Wahlkampf wird Schieder über seinen Schatten springen müssen: Er kann im Umgang wenig umgänglich wirken. Im Wahlkampf wird er hingegen auf die Menschen zugehen müssen.

> Video: Am Sonntag tagte das SPÖ-Parteipräsidium am Kahlenberg in Wien. Dort wurde mit Andreas Schieder, ehemaliger geschäftsführender Klubobmann der SPÖ, der neue Spitzenkandidat für Brüssel festgelegt.

Inhaltlich bringt er das Rüstzeug mit: Seit zehn Jahren ist der studierte Volkswirt in der Spitzenpolitik. Im Juli 2008 holte ihn der damalige Kanzler Alfred Gusenbauer noch als Beamtenstaatssekretär in die Regierung. Kurz darauf machte ihn der neue SP-Kanzler Werner Faymann zum Finanzstaatssekretär, später zum SP-Klubobmann. Schieder kommt aus dem roten Uradel: Sein Vater Peter war langjähriger außenpolitischer Sprecher im Nationalrat. Schon 1994 wurde der Junior Vizepräsident der Sozialistischen Jugendinternationale. Seit Studententagen ist er mit der Wiener Ex-Stadträtin Sonja Wehsely liiert, sie haben einen Sohn.

Schieder, der Vorsitzender der Naturfreunde ist, hatte sich nach seinem Abgang als Klubobmann darüber gefreut, dass er nun mehr Zeit zum Bergsteigen habe. In Brüssel und Straßburg wird er wenig Möglichkeiten dazu haben. (gana)

