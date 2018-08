Diskussion über Steuerautonomie offenbart Bruchlinie zwischen Ländern

WIEN. VP-Landeschefs wollen Steuern selbst einheben, SP-geführte Länder fürchten Nachteile.

Länder-Steuerhoheit: Stelzer ist dafür, Kaiser dagegen, Finanzminister Löger abwartend. Bild: OÖN

Sollen die Länder selbst Steuern einnehmen, anstatt für ihre Einnahmen nur aus dem bundesweiten Finanzausgleich bedient zu werden? Die Diskussion, losgetreten vom Tiroler VP-Landeshauptmann Günther Platter, ist in vollem Gang. Und es zeigen sich, je nach Bundesland, Bruchlinien zwischen Befürwortern und Gegnern einer Landes-Steuerautonomie.

Auf die Seite der Befürworter haben sich die Landeshauptmänner der meisten VP-geführten Länder gestellt: nach Platter auch der Vorarlberger Markus Wallner, Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Für Oberösterreich als starkes Industriebundesland erwarte er sich "deutliche Vorteile", sagte Stelzer. "Die FPÖ hat bisher immer klar gesagt: Die Bundesländer sollen die Steuern, die sie zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen, auch selbst einnehmen. Eine Steuerautonomie der Bundesländer würde den Wettbewerb stärken", betonte gestern auch FP-Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner. Oberösterreich sei im Bund "Nettozahler", wiesen sowohl Stelzer als auch Haimbuchenr hin.

Skepsis herrscht dagegen überwiegend in den SP-geführten Ländern. Am deutlichsten formulierte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) seine Ablehnung: Er habe "massive Zweifel an der Sinnhaftigkeit". Neun Länder- und ein Bundessteuersystem würden zu einer "Verwaltungs- und Bürokratieexplosion" führen. Außerdem befürchte er "Wettbewerb und Steuerdumping unter den Ländern". Für Kärnten als wenig finanzstarkes Land wäre eine Steuerautonomie "ganz sicher kein: Vorteil", machte Finanzreferentin Gaby Schaunig die Hauptsorge klar.

Der Burgenländer Hans Niessl (SP), derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, gab sich gestern vorsichtig: Er sei "gesprächsbereit", spreche sich aber für eine breiter angelegte Steuerdebatte aus, die auch die europäische und nationale Ebene umfasst. Entsprechend SP-Linie plädiert der Burgenländer für eine "umfassende Steuerreform mit deutlicher Senkung der Lohnnebenkosten" und einer Vermögenssteuer ab einer Million Euro. In einem weiteren Schritt könne man "diskutieren, welche Steuern von den Ländern und welche vom Bund eingehoben werden".

Wien verschließe sich nicht grundsätzlich einer Steuerautonomie der Länder: "Sobald ein konkreter Gesetzesvorschlag auf dem Tisch liegt, können wir den gerne diskutieren", so Finanzstadtrat Peter Hanke. Von den VP-Länderchefs gebe es bisher aber nicht mehr als "Überschriften".

Doch auch der steirische VP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer stimmte nicht vorbehaltlos in den Chor der schwarzen Befürworter ein. "Ich bin da eher skeptisch, aber natürlich verhandlungsbereit", sagte er. Der erste Schritt müsse "endlich eine echte Aufgabenreform" sein, dann könne man auch über Steuerautonomie sprechen: "Was macht der Bund? Was machen die Länder?"

Löger: Länder sollen sich einigen

Von SP-Klubobmann Andreas Schieder kam eine unmissverständliche Ablehnung von Steuer-Autonomieplänen, Finanzminister Hartwig Löger (VP) konnte die Diskussion angesichts der unterschiedlichen Länderposition gelassen kommentieren. Er sei "grundsätzlich gesprächsbereit", ließ der Finanzminister wissen, richtete den Länderchefs aber aus, dass es ein "erster wichtiger Beitrag" wäre, "wenn die Länder in dieser Sache mit einer Stimme sprechen und einen gemeinsamen Standpunkt einnehmen".

