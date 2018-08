Die offenen Fragen in der BVT-Affäre

WIEN. Unrechtmäßige Hausdurchsuchungen, Suspendierungen und viele offene Fragen - die BVT-Affäre ist etwas undurchsichtig.

Das BVT wurde Ende Februar im Zuge einer umstrittenen Aktion durchsucht. Bild: APA

Was passiert mit den Daten, die bei den Hausdurchsuchungen sichergestellt wurden?

Da das Oberlandesgericht (OLG) die Hausdurchsuchungen in fast allen Fällen als nicht rechtmäßig definiert hat, ist offen, was genau mit den Akten passierte, die bei eben diesen Durchsuchungen beschlagnahmt wurden. Sie liegen derzeit bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). In anderen Ländern ist die Rechtslage so, dass "illegal" beschaffte Beweismittel nicht verwendet werden dürfen. Das ist in Österreich nicht so. Trotzdem wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft den vom OLG als rechtmäßigen Weg über die Amtshilfe einschlägt und so die Akten anfordert.

Wie kam es zu den Hausdurchsuchungen?

Die WKStA hatte gegen einige Mitarbeiter des BVT Ermittlungen aufgenommen. Diese Ermittlungen wurden von Innenministeriums-Generalsekretär Goldgruber durch die Beibringung von Zeugen massiv unterstützt - manche würden auch sagen angetrieben. Deshalb spricht Justizminister Moser (VP) nun auch von "Ermittlungsdruck", den das Innenministerium aufgebaut habe. Pikant: Im Sinne der Gewaltenteilung hat das Innenministerium nichts mit Ermittlungen einer Staatsanwaltschaft zu tun. Ein Journalrichter erteilte die Bewilligung für die Razzien mündlich um 22.30 Uhr am 27.Februar. Ihm beschied das OLG nun "mangelnde Akteneinsicht".

Was bedeutet das für die Ermittlungen?

Für einen Verdächtigen stellte das OLG nicht einmal einen "Anfangsverdacht" fest. Gegen andere Verdächtige wird ermittelt und gegen acht sollen sich die Vorwürfe auch erhärtet haben. Es geht dabei um das Nicht-Löschen von Daten und die Weitergabe von Pass-Rohlingen.

Was bedeutet der Fall für das Koalitionsklima?

Das Innenministerium war lange Jahre ÖVP-geführt, seit dem Regierungswechsel steht ihm ein blauer Minister vor. Das Justizministerium ist in VP-Hand. Dass der "blaue" Generalsekretär des Innenministeriums sich laufend in Ermittlungen des Justizministeriums einbringt, sorgt für Verstimmung. Noch dazu, wo es nun die OLG-Entscheidung gibt, die kein gutes Licht auf die Justiz wirft. Denn es war der Fehler des Journalrichters, die Durchsuchungen zu genehmigen. Entsprechend meinte Kickl am Dienstag auch, es sei Sache der Justiz. Und der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz kritisiert, dass Justizminister Moser versuche, sich abzuputzen.Wie der Fraktionschef in einer Aussendung betonte, habe sich Moser vom "Oppositionsvirus einer angeblichen Einflussnahme in das Justizressort durch Innenminister Herbert Kickl" schon anstecken lassen. In der ÖVP wächst aber der Unmut darüber, für eine möglicherweise Innenministeriums-interne Fehde den Kopf hinhalten zu müssen.

Warum die Aufregung, wenn es im BVT offenbar tatsächlich Verfehlungen gab?

Dass es Vorwürfe und Ermittlungen gibt, ist schon seit dem Sommer 2017 bekannt. Brisant ist nur, warum im Februar plötzlich Razzien und Suspendierungen notwendig wurden und warum sich das Innenministerium selbst - dessen Teil das BVT ja ist - so stark involviert hatte. Noch dazu, wo inzwischen die Suspendierungen aufgehoben wurden und die Hausdurchsuchungen unrechtmäßig waren. Genau diese Frage ist auch Teil des Untersuchungsausschusses, den SPÖ, Neos und die Liste Pilz initiiert haben. In einer gemeinsamen Pressekonferenz werden SPÖ und Neos über das Thema sprechen, Peter Pilz hat die Pressekonferenz verlassen, um seine eigene um 10.30 Uhr vorzubereiten.

