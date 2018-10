Die große Reform der Krankenkassen samt Risiken und Nebenwirkungen

WIEN. Mit 5 statt 21 Kassen werde das System billiger und besser, verspricht die Regierung.

Operation Sozialversicherungsreform: Wie viel unter dem Strich gespart werden kann, ist umstritten. Bild: colourbox

Nach dem Beschluss durch die Regierung liegt die Kassenreform nun im Nationalrat, wo sie im Dezember besiegelt werden soll. Von VP-Klubchef August Wöginger als "größte Strukturreform in Österreichs Sozialversicherung" gefeiert, fürchtet die Opposition um die Versorgungssicherheit der Österreicher. Im Folgenden die zentralen Veränderungen.

Fünf aus 21: Die rund sieben Millionen Versicherten der neun Gebietskrankenkassen werden ab 1. Jänner 2020 in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengefasst. Die bis dahin in den Gebietskrankenkassen erwirtschafteten Rücklagen bleiben zum Teil im jeweiligen Land. Danach werden die Beiträge zentral (vom Finanzministerium) eingehoben und von der ÖGK nach Länderschlüssel aufgeteilt. Die ÖGK schließt auch einen Gesamtvertrag für Ärztehonorare ab. Neben der ÖGK wird es die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und die AUVA als Träger geben. Beamte und Eisenbahner werden in eine BVAEB zusammengefasst, die Bauern landen in der SVA der Selbstständigen.

Gleiche Leistung für gleiche Beiträge: Dieses Prinzip soll ab 2021 nur in der ÖGK mit einem einheitlichen Leistungskatalog gelten. Für Beamte/Eisenbahner und SVA bleiben die eigenen Konditionen aufrecht. Das gilt auch für bestimmte öffentlich Bedienstete (und Politiker) in Ländern und Städten, die weiter in den 15 Krankenfürsorgeanstalten (KFA) versichert sind.

Der Sparstift: Von 2000 Kassenfunktionären sollen nur 480 bleiben. Aus 90 Verwaltungsgremien werden 50. Von rund 19.000 Jobs in der Verwaltung der Sozialversicherung sollen in zehn Jahren durch Nicht-Nachbesetzung 30 Prozent eingespart werden. Mit diesen Zahlen wirbt die Regierung und begründet so bis 2023 eine Einsparung von kumuliert einer Milliarde Euro, ohne Belege und Einbeziehung der Fusionskosten, wie der Rechnungshof kritisiert. Verplant ist das Geld jedenfalls bereits: Es soll mehr Kassen- und vor allem Landärzte geben.

Die neue Machtstruktur: Aus Generalversammlung und Vorstand in den Länderkassen, wo die Arbeitnehmer-Vertreter bisher eine Vier-Fünftel-Mehrheit hatten, wird in der ÖGK (und in der PVA) ein Verwaltungsrat als operativ bestimmendes Gremium. Dort herrscht künftig Parität (6 zu 6) zwischen Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern, zwischen denen auch halbjährlich der Vorsitz wechselt. Dem neuen Dachverband, der den Hauptverband als Aufsichtsgremium ersetzt, stehen in jährlicher Rotation die Obleute der fünf Träger vor.

Zum Vorwurf der Umfärbeaktion liefert die Arbeiterkammer Zahlen: In den Gremien der neun Länderkassen, PVA und AUVA seien von 462 Mandaten 302 durch SP-Gewerkschafter (FSG) besetzt worden (bei 104 Christgewerkschaftern und 33 Freiheitlichen). In den neuen, verkleinerten Gremien kämen 81 VP-nahe Arbeitnehmer- und -gebervertreter gegenüber 62 von der FSG und neun Freiheitlichen auf eine Mehrheit.

Der Weg zur Reform: Nach dem Beschluss im Ministerrat liegt der Gesetzesentwurf im Parlament, wo er am 14. November im Sozialausschuss behandelt wird. Besiegelt soll das Gesetz im Nationalratsplenum am 12. oder 13. Dezember werden und danach den Bundesrat passieren. Womit das Gesetz mit 1. Jänner 2019 in Kraft treten kann. Mit 1. April werden pro Träger Übergangsgremien eingesetzt und leitende Mitarbeiter gesucht. Ab 1. Jänner 2020 ist die neue Kassenstruktur gültig.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema