Die Angst der Juden in Europa wächst: "Wir stehen an einem Scheideweg"

WIEN. Wiener Antisemitismus-Konferenz: Drängen auf ein gemeinsames Vorgehen der EU

Bundeskanzler Sebastian Kurz will auf europäischer Ebene den Kampf gegen den Antisemitismus forcieren. Bild: APA/HANS PUNZ

Die Sicherheitsvorkehrungen in der Wiener Börse waren hoch, vor dem Gebäude war eine Vielzahl an Polizisten postiert, nur nach Securitychecks konnte man den Veranstaltungsort erreichen.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) hatte als EU-Ratsvorsitzender zur Antisemitismus-Konferenz geladen. Es war die erste Veranstaltung dieser Art auf EU-Ebene, was mehrfach positiv betont wurde. Von Regierungsseite waren Bildungsminister Heinz Faßmann und Staatssekretärin Karoline Edtstadler anwesend. FP-Minister waren nicht geladen. Gekommen waren Vertreter der EU sowie zahlreiche Repräsentanten des Europäischen und des Amerikanischen Jüdischen Kongresses.

Die Sicherheit der Juden stand auch im Mittelpunkt der Veranstaltung. Kurz drängte auf eine EU-weit einheitliche Definition von Antisemitismus. Beim EU-Rat im Dezember will er entsprechende Initiativen setzen. "Wir haben noch immer fünf, sechs Staaten, die diese Erklärung nicht unterzeichnen wollen", sagte Ariel Muzicant, Vizepräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Doch es sei fünf nach zwölf. Europa stehe am Scheideweg, in den nächsten Jahren werde sich entscheiden, was mit den 1,5 Millionen Juden, die in Europa leben, passiere, mahnte Muzicant. Nur wenn man Antisemistismus definiere, könne man auch dagegen entsprechend vorgehen.

Pittsburgh und die Folgen

Die Angst, dass sich die Geschichte wiederholt, war in zahlreichen Statements hörbar. Amerika sei lange ein sicherer Ort gewesen, doch dies habe sich nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh Ende Oktober, bei dem elf Personen getötet wurden, geändert, berichtete ein Referent. In Europa habe sich die Situation in Frankreich, Schweden und England verschärft.

Kurz verwies auf die strengen Gesetze in Österreich, mit denen Wiederbetätigung geahndet wird. Die Sicherheit der Juden müsse gewährleistet sein. Kurz versprach, sich auf UN-Ebene stärker für Israels Interessen einsetzen zu wollen. Europa müsse hier sein Stimmverhalten überdenken, dieses sei "nicht immer ganz ausbalanciert" gewesen, sagte Kurz.

Der in Wien geborene New Yorker Rabbi und Holocaust-Überlebende Arthur Schneier lobte Kurz’ Engagement. "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen jungen, mutigen Kanzler eines unabhängigen Österreich an der Spitze dieses Kampfes gegen Antisemitismus sehen werde", sagte der 88-Jährige.

Auch Israels Premier Benjamin Netanjahu, der kurzfristig absagen musste, schickte eine Videobotschaft, in der er Kurz als treuen Freund Israels bezeichnete.

Trotz der vielen Reden wurde wenig Konkretes angekündigt. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber versprach Maßnahmen zur Reglementierung der Hasskommentare im Netz. Sollten die sozialen Medien nicht selbst die Verantwortung übernehmen, werde der EU-Gesetzgeber aktiv werden.

EJC-Präsident Moshe Kantor appellierte zum Schluss eindringlich: "Kämpft gegen Antisemitismus, nicht für uns Juden, sondern für uns alle."

Die Formen des Antisemitismus

Unterschieden wird in Europa zwischen rechtem, linkem und muslimischem Antisemitismus. In Ländern wie Polen und Ungarn zeigt sich der Antisemitismus in seiner rechtspopulistischen Ausprägung, in Großbritannien manifestiert er sich durch eine linke Skepsis gegenüber Israel, und in Frankreich wird er in Form eines muslimischen Judenhasses sichtbar.

In einer aktuellen Studie wurden rund 900 Juden aus 29 Ländern befragt: 13 Prozent gaben an, dass sie sich sehr unsicher fühlen, vor zehn Jahren waren es sechs Prozent gewesen. Sehr sicher fühlen sich nur noch 20 Prozent, 2008 war ihre Zahl fast doppelt so hoch.

In einer Langzeitstudie der TU Berlin wurden antijüdische Kommentare von Nutzern angesehener deutscher Zeitungen analysiert. Der Anteil solcher Kommentare stieg zwischen 2007 und heute von 7,5 auf

30 Prozent.

Bei der Konferenz wurde ein Antisemitismus-Handbuch präsentiert, an dem EJC-Vize Ariel Muzicant mitgeschrieben hat. Es zeigt auf, wie Judenhass bekämpft werden kann.

