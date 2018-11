Diakonie-Chefin: Kopftuchverbot kontraproduktiv

WIEN. Maria Katharina Moser fordert wieder mehr Einbindung der Zivilgesellschaft bei Gesetzesbeschlüssen.

"Es war schon einmal üblicher, dass die Zivilgesellschaft in Gesetzesänderungen einbezogen wird", sagte Maria Katharina Moser, die neue, aus Oberösterreich stammende Direktorin der Diakonie, gestern in der "Pressestunde" des ORF. Als Negativbeispiel nannte sie die jüngst von der Regierung vorgelegte Zivildienstnovelle.

Kritik an Parteien selbst will Moser aber nicht üben. "Mir geht es nie um Regierungskritik, mir geht es immer um konkrete Maßnahmen", sagte sie. "Wenn wir sehen, dass Rahmenbedingungen uns hindern zu helfen, dann müssen wir das sagen." Im Asylbereich fordert sie zügigere Verfahren und legale Fluchtmöglichkeiten. Das humanitäre Bleiberecht gehöre dort ausgeweitet, "wo es wirklich um humanitäre Katastrophen geht".

> Video: Die neue Direktorin der Diakonie, Maria Katharina Moser, hält das Kopftuchverbot an Kindergärten und Schulen für kontraproduktiv. Wichtiger sei es, die betreffenden Mädchen zu stärken, so Moser.

Den von der Regierung angepeilten Verschärfungen bei Mindestsicherung und Notstandshilfe steht sie kritisch gegenüber. Auch das geplante Kopftuchverbot für Mädchen in Volksschulen und Kindergärten sei kontraproduktiv: "Was wir wirklich tun müssen ist, die Mädchen zu stärken." Zudem könne man nicht so tun, als hätte nur der Islam ein Problem mit der Geschlechterfrage, wenn man sich die generellen Zahlen zu Gewalt gegen Frauen anschaue. Ein Problem hat die Diakonie-Direktorin auch mit der Indexierung der Familienbeihilfe, die etwa Kräfte in der 24-Stunden-Betreuung betrifft. "Das schadet den Frauen, das schadet den Kindern, das schadet unseren alten Menschen", sagt Moser.

In ethischen Fragen gibt sich Moser zum Teil offen. Sie spricht sich für "straffreie Wege" bei assistiertem Suizid aus, zumindest "in konkreten dramatischen Einzelfällen muss es immer einen gewissen Spielraum geben". Eine "gute Lösung" sei dies aber ebenso wenig wie ein Schwangerschaftsabbruch, wo man verstärkt beraten müsse.

