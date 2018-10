Der Weg eines Gemäldes in die SP-Zentrale

WIEN. Ein Bild, das Thomas Drozda nach seinem Wechsel vom Bundeskanzleramt, wo er als Kulturminister residiert hat, mit in die SP-Zentrale in der Löwelstraße genommen hat, erhitzt die Gemüter vor allem in der ÖVP.

Deren Generalsekretär Karl Nehammer pochte am Sonntag auf Aufklärung, ob das Gemälde auf korrektem Weg beim nunmehrigen SP-Bundesgeschäftsführer gelandet sei.

Das Werk des Malers Kurt Kocherscheidt (Titel: "Im Raum drinnen II", 1990) wurde 2014 vom Belvedere um 19.000 Euro angekauft und dem Kanzleramt 2016 für fünf Jahre als Leihgabe überlassen. Vertraglich vereinbart wurde damals, dass ein Standortwechsel gemeldet und schriftlich genehmigt werden muss. Ein derartiges Schreiben existiere aber laut Kanzleramt nicht, kritisierte Nehammer.

In der SPÖ verwies man auf eine Vereinbarung mit dem Belvedere, wonach Drozda das Gemälde zunächst in die Räumlichkeiten des Parlamentsklubs mitnehmen durfte. Das sei keine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen. Drozda habe das Bild fachgerecht von der Parlamentsspedition zuerst in den Klub und zuletzt in die SP-Zentrale transportieren lassen. Dort war es mehrfach der Fotohintergrund für Interviews. Derzeit laufe der Rückstellungsprozess ins Belvedere.

Dass Museen Werke zur Ausstellung in Amtsräume verleihen, ist an sich nicht ungewöhnlich. Der Rechnungshof hat allerdings 2011 kritisiert, dass rund ein Zehntel der Objekte verschwindet.

