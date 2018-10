Der Abnabelungsprozess von Kern

WIEN. Die designierte Parteiobfrau geht auf Distanz zu ihrem Vorgänger.

Pamela Rendi-Wagner Bild: APA

Es waren deutliche Worte, die Pamela Rendi-Wagner am Ende des ZiB2-Interviews Montagabend fand: "Ich bin nicht Christian Kern", sagte sie bestimmt.

In der Partei ist der Groll gegenüber Kern nach dessen überraschendem Abgang groß. Eigentlich hätte er dieses Wochenende in Wels als Parteichef bestätigt werden sollen. Stattdessen trifft sich nun am Sonntag das SP-Präsidium auf dem Kahlenberg zur nächsten Beruhigungssitzung. An jenem Ort wurde auch das schwarz-blaue Regierungsprogramm präsentiert.

Am Montag tritt schließlich der SP-Klub zusammen, um Rendi-Wagner auch offiziell zur neuen Klubobfrau zu küren. Sowohl Kern als auch Andreas Schieder – beide bildeten bisher die Fraktionsspitze – wollen ihre Stellvertreter bleiben. Dass Kern im Klub sich nicht auf eine Sprecherfunktion beschränken will, wird kritisch beäugt.

Es gibt in der SPÖ Befürchtungen, dass Kerns Nominierung zum SP-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl den Parteitag im November überschatten könnte. Sollte es bei der Abstimmung über die EU-Liste zu massiven Streichungen von Kern kommen, würde dies den Scheinwerfer von Rendi-Wagner nehmen. Eine Lösung wäre, über die gesamte EU-Liste mit Ja oder Nein abstimmen zu lassen.

Auch inhaltlich positionierte sich Rendi-Wagner neu. Im Gegensatz zu Kern sprach sie sich nicht umgehend für eine Erbschaftssteuer aus, sondern forderte zuerst eine Entlastung der Arbeitnehmer. Bei SP-Strategen fand dies durchaus Anklang: Damit könnte die politische Konkurrenz nicht sofort behaupten, die SPÖ wolle nur neue Steuern einführen. (gana)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema