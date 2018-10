„Damit wurden Langzeitforderungen von uns erfüllt“

WIEN. Die Lehrergewerkschaft beurteilt die Faßmann-Pläne positiv, Opposition kritisiert das "Pädagogik-Paket" als Rückschritt und Notendruck.

Paul Kimberger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zu euphorisch möchte Lehrergewerkschafter Paul Kimberger in der Bewertung des „Pädagogik-Pakets“ nicht klingen, aber etwas Genugtuung ist durchaus festzustellen, wenn er bemerkt: „Damit wurden Langzeitforderungen der Gewerkschaft erfüllt.“ Vor allem die Leistungsdifferenzierung gehe „in die richtige Richtung“. Man sei jetzt „durchaus einmal zufrieden“. Nun gelte es, die Gesetzesentwürfe genau zu studieren. Ein Teil der Genugtuung ist auch darin geschuldet, dass die Lehrergewerkschaft intensiv an den Faßmann-Plänen mitgewirkt hat. Nach der Begutachtungsphase wird man noch einmal mitreden, wenn es darum geht, was in den endgültigen Gesetzesentwurf einfließt. „So eine Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern habe ich bisher nicht gekannt“, streut Kimbergerdem Bildungsminister Rosen. Nachsatz: „Man hat aus dem Fiasko mit den Deutschklassen gelernt.“

Kritik am „Pädagogik-Paket“ von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) übt die Opposition. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sprach sich gegen eine „Rückkehr in die Nachkriegszeit“ und „Notendruck auf die Jüngsten“ aus. Auch die Neos sehen ein Zurück in die „50er-Jahre“. „Ziffernnoten wieder einzuführen und die Türschilder der Neuen Mittelschule auszutauschen“ sei kaum zu unterbieten, so Bildungssprecher Douglas Hoyos. Die Liste Pilz sprach vom „Rückschritt als neuem Fortschritt“. Lob kam von Vertretern der Regierungsparteien auch aus Oberösterreich. Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) sprach von einer „Weiterentwicklung der Bildungslandschaft“ und Familienlandesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ) von notwendigen „Leistungsanreizen“.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema