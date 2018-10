Chancengleichheit: Aufstieg durch Bildung in Österreich selten

PARIS/LINZ. OECD-Studie: Wer aus einer bildungsfernen Schicht kommt, hat in Österreich vergleichsweise geringe Entwicklungschancen.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

In Österreich sind die Chancen, sich aus einer bildungsfernen Schicht hochzuarbeiten, geringer als in vielen anderen Industriestaaten. Das ist das Ergebnis einer Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Studie mit dem Titel "Equity in Education" ("Chancengleichheit in der Bildung") zeigt, dass es eine tatsächliche Chancengleichheit für Kinder aus bildungsfernen Gesellschaftsschichten nirgendwo in den 36 OECD-Mitgliedsstaaten gibt. Allerdings gibt es sehr wohl Staaten, in denen der soziale Status der Eltern nur vergleichsweise geringen Einfluss auf den Bildungserfolg hat – in Österreich hingegen ist dieser Einfluss sehr groß.

Das beginnt schon bei den Leistungen bei der PISA-Studie: In dem Haupttestgebiet der letzten PISA-Studie 2015, den Naturwissenschaften, erreichten die österreichischen Schüler einen Punkteschnitt von 495. Das laut Sozialstatus unterste Viertel kam lediglich auf 448 Punkte, das oberste Viertel dagegen auf 545. Das entspricht einem Unterschied von 97 Punkten und liegt über dem OECD-Schnitt von 88 Punkten.

Grafik: Bildungschancen

Kaum Aussicht auf ein Studium

Rund 16 Prozent der Leistungsunterschiede bei PISA waren in Österreich durch den unterschiedlichen sozialen Status der Schüler bedingt. Das ist in etwa der gleiche Wert wie in Deutschland, liegt aber über dem OECD-Schnitt (13 Prozent) und weit hinter Ländern wie Norwegen oder Estland (acht Prozent).

Sogar weit hinter dem OECD-Schnitt liegt Österreich bei Hochschulabschlüssen bildungsferner Schichten. So schafften bei uns laut einer OECD-Erhebung nur zehn Prozent der befragten Personen, deren Eltern keinen Pflichtschulabschluss aufwiesen, ein Studium. Im OECD-Schnitt waren es mehr als doppelt so viele (21 Prozent). Ganz an der Spitze liegen dabei Neuseeland (39 Prozent) und Kanada (37 Prozent).

Der soziale Status eines Schülers wurde für die Studien anhand verschiedener Faktoren bestimmt. Herangezogen wurden etwa Bildungsabschlüsse und beruflicher Status der Eltern sowie die Verfügbarkeit eines Computers bzw. von Breitbandinternet, die Zahl der Bücher oder das Vorhandensein eines Zeitungsabos im Eltern-Haushalt.

