Bundesregierung will "Masterplan" zur Digitalisierung erstellen

Da stehen sie wieder, die beiden Männer mit "Unterstützer". Diesmal darf der Unterrichtsminister und der Möchtegernpräsident dabei sein. Und sie machen wieder das, was sie am besten können. Einen Plan ankündigen ist so wie wenn der Koch den hungrigen Gästen im Wirtshaus, was er vorhat zu kochen. Davon wird nur leider keiner satt. Und dann schreiben sie auch noch von der Vorgängerin ab. Da nicht viel Reales im positiven Sinn geboten wurde, hätte man sich durch dieses Schmierentheater sparen können und uns Wähler durch gediegene Arbeit überzeugen können. Nach der Raucherregelung, dem Zerschlagen unseres Sozialsystem, der Meinung, dass man von € 150 im Monat leben kann etc. Ganz zu schweigen vom 12-Stunden-Tag. Machen Sie doch erst den Mund auf, wenn sie wirklich was zu sagen haben.