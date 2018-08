Bundespräsident besuchte von Abschiebung bedrohten Lehrling in OÖ

Glücklicherweise gibt es mit Bundespräsidenten VdB noch eine hochrangigen Politiker mit Anstand und ökonomischen Weitblick ! Wie weit sind wir gekommen in diesem Land, wo Hetzer und Schweiger auf der Regierungsbank den Weg ebnen zu Menschen, die wie in diesem Forum erschreckend ersichtlich wohl endgültig jeden Funken von Moral verloren haben und - ökonomisch absurd - sich ins eigene Fleisch schneiden, weil sie die Pensionszahler von morgen in Kriegsländer abschieben wollen.Dummheit und Unmenschlichkeit der 30-er Jahre wiederholt sich, von Kurz, Kickl, ,Stelzer, Haimbuchner etc. wird dieser Weg vorbereitet, aus Angst des Machtverlusts werden Ängste geschürt,nur so bleiben Populisten an der Macht