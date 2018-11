Bundesheer-Offizier soll für Russland spioniert haben

Derartige Spionage hate es oft gegeben. Hier werden die Auswirkungen gering sein, weil die Daten über das Bundesheer ohnehin in großem Ausmaß öffentlich bekannt sind. Was hätte der erwähnte Oberst großartige Fakten aus dem Bundesheer verraten können?



Natürlich ist das ein strafbarer Tatbestand, der nach den Gesetzen "verurteilt" wird.



Ich erinnere mich an den Oberst Redl, der alle österreichischen Pläne vom Militär an die Russen verraten hat. Weiters wurden alle österreichischen Spione in Russland enttarnt und eliminiert.



In der Folge hatte das dramatische Auswirkungen auf den Kriegsbeginn im WK1. (das wird von manchen Experten bestritten .)