Bundesheer: 300 Millionen Euro für Hubschrauber

WIEN. Bundesregierung leitet den Kauf neuer Helikopter für den Katastrophenschutz ein.

Drei neue "Black Hawk" für das Bundesheer Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Bundesregierung hat zum Jahreswechsel das mehr als 300 Millionen Euro schwere Finanzierungspaket für den Ankauf neuer Bundesheer-Hubschrauber freigegeben. Damit kann Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP) die Vertragsverhandlungen einleiten. Die ersten neuen Helikopter sollen 2020 in Österreich landen.

Gesucht wird zunächst ein Nachfolgemodell für die 21 "Alouette III"-Hubschrauber, die seit 1968 beim Bundesheer im Einsatz stehen. Die Staffel soll nicht vollständig erneuert, sondern durch zwölf neue, ebenfalls leichte Mehrzweck-Helikopter samt einigen Schulungsgeräten ergänzt werden. Angesichts der schlechten Erfahrungen beim Eurofighter-Deal, die zu einer Korruptions-Klage der Republik gegen den Erzeuger Airbus geführt haben, strebt die Koalition nun ein "Government to Government-Geschäft" mit einem Herstellerland an. Kunasek geht von einem Lieferstart zwei Jahre nach dem Vertragsabschluss aus. Fix ist, dass der Stützpunkt weiter in Aigen im Ennstal, also in der steirischen Heimat des Ministers bleiben soll. Den Grundsatzbeschluss für das "Katastrophenschutzpaket" mit den Hubschraubern hat die Regierung bereits am 22. August 2018 getroffen. Darin enthalten ist auch die Aufstockung der "Black Hawk"-Staffel um drei zusätzliche Stück auf dann zwölf Hubschrauber.

Dieses Thema wurde auch in der gestrigen Sendung von OÖN-TV behandelt:

Der Helikopter gilt als besonders zuverlässig und kommt vor allem bei Rettungseinsätzen im Hochgebirge und bei schlechtem Wetter zum Einsatz. Bei zügigen Vertragsverhandlungen sei die Lieferung des ersten Helikopters durch Erzeuger Sikorsky ab 2020 realistisch, hieß es gestern aus Regierungskreisen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) sprach von einer "gerade bei Katastrophenfällen wie Hochwasser und Lawinenabgänge" wichtigen Investition.

