Bund zahlt nun doch mehr für die Kinderbetreuung

WIEN. Nach langem Gezerre haben sich Bund und Länder nun auf die Mittel für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung geeinigt.

Eine Einigung zur Kindergartenförderung wird erwartet. Bild: Colourbox

Die harte Länder-Front hat offenbar Wirkung gezeigt: Mit dem Bund soll es eine Einigung über die weitere Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung geben. Es soll nun doch nicht eine Kürzung der Bundesmittel geben, sondern wie bisher 140 Millionen Euro jährlich.

Überraschend wurde für heute zu einer hochrangig besetzten Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) eingeladen. Ort der Verkündung ist der Landeskindergarten Fischamend (Niederösterreich), weshalb auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dabei sein wird.

Zuletzt hatte der Bund den Ländern für den Kindergartenausbau, das Gratis-Kindergartenjahr und die sprachliche Frühförderung 110 Millionen Euro angeboten, um 30 Millionen Euro weniger als bisher.

Am 31. Juli hatten sechs Länder, darunter Oberösterreich, eine scharfe Stellungnahme an den Bund geschickt. Darin wurden nicht nur die Kürzungen, sondern auch "unrealistische Zielvorgaben" bei Betreuungsquote und Sprachförderung und die Verbindung der Finanzierungs-Vereinbarung mit einem Kopftuchverbot in Kindergärten zurückgewiesen. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß kündigte daraufhin an, "etwaige Kompromisse" zu prüfen.

Die Länder dürften nun von dem Schwenk überrascht worden sein; weder Landeshauptmann Thomas Stelzer noch die für Kinderbetreuung zuständige Landesrätin Christine Haberlander (beide VP) wollten sich zu der vom Bund noch nicht offiziell bestätigten Einigung äußern: Man wolle die Details abwarten, hieß es aus den oberösterreichischen Regierungsbüros.

Stelzer hatte zuvor kritisiert, die Vorgaben des Bundes, wie eine jährlich um zwei Prozent steigende Betreuungsquote, entsprechen nicht dem Bedarf eines Flächenbundeslandes. Eine Verbindung mit einem Kopftuchverbot nannten er und Haberlander "Basarmethoden".

Die Zeit drängte: Die bisherige Finanzierungsvereinbarung läuft mit Ende August aus.





