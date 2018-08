Bürgermeisterin: Noch ein Titel mit Seltenheitswert

SANKT ULRICH/PILLERSEE. 2098 Gemeinden gibt es in ganz Österreich – und lediglich 161 davon werden von einer Bürgermeisterin geführt.

Elisabeth Feichtinger (SP) Bild: (ebra)

Viel zu wenig laut Ansicht des Österreichischen Gemeindebundes, der aus diesem Grund in der kommenden Woche zu einem europäischen Bürgermeisterinnen-Treffen nach Tirol lädt. Die geringe Repräsentanz von Frauen in kommunalen Spitzenpositionen sei nämlich kein ausschließlich österreichisches Phänomen.

Das Treffen findet von 6. bis 8. August in St. Ulrich am Pillersee statt. Im Zentrum stünden dabei der Austausch, der Blick über den Tellerrand und die Stärkung der amtierenden Bürgermeisterinnen, so der Gemeindebund. Unter den Teilnehmerinnen ist auch Österreichs jüngste Bürgermeisterin, SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Feichtinger aus Altmünster. Aus Deutschland werden elf Ortschefinnen, aus der Schweiz sechs und aus Luxemburg zwei dabei sein.

