Bürger empörten sich über Kurz

Ein typischer Fall von Täter/Opfer umkehr!

Man möge bedenken, dass dei Job der Asylrichter ein schwerer Job ist ?!?

Was soll das?

Sollen wir jetzt Mitleid haben haben mit den armen Rechtsstaatschützern?

JA-es ist ein verdammt schwerer Job, vor allem dann wenn man - natürlich nicht am Papier, aber doch intern -

die Erfüllung von Abschiebequoten im Gnack hat!



Das rechtsrechte law&order Klima,

gegen das "humanitäres Bleiberecht" als Lösung

vom Kardinal bis zu einigen LHs eingemahnt werden,

dieses vermaledeite law&order Klima

mit dem FPÖaffine und fremdenfeindliche mittleren und unterer FPÖ-Funktionierer aufgewiegelt und gehetzt wird (Alie ist allein schuld! etc.)

So ein unmenschliches Klima

das ist D E R SAND IM GETREIBE EINE HUMANITÄR AUSGERICHTETEN RECHTSSTAATES!!