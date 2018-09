Bilanz 2017: Staatsschulden und Defizit gesunken

@cochran

sind Sie wirklich so naiv oder tun Sie nur so!

Die Bilanz 2017

für die braunblauschwarze Regierung

als Erfolg zu verbuchen ist schon a bisserl schräg!



Na ja - cochran - tiafa geht neama!



Angelobung war am achtzehnten zwölften 2017!!



Trotz allem troubles hat die rot/schwarze Koalition ein gutes Erbe hinterlassen!!

Ob das auch nach braunblauschwarzen Koalition so sein wird sei dahingestellt!