Beamte gehen in dritte Runde der Gehaltsverhandlungen

WIEN. Nach dem Abschluss der Metaller gehen heute, Dienstag, neben den Handelsangestellten auch die Beamten in ihrer dritte Runde der Gehaltsverhandlungen.

Beamtenminister Heinz Christian Strache (FPÖ) Bild: APA

Zuletzt hatten Regierung und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) außer Streit gestellt, dass zumindest die Inflation von 2,02 Prozent abgegolten werden soll. Ein Abschluss schon in der dritten Runde wird nicht ganz ausgeschlossen, obwohl die Gewerkschaft bisher noch keine konkrete, in Zahlen gegossene Forderung auf den Tisch gelegt hat. Das sollte aber am Dienstagabend erfolgen. Und nach der letzten Runde hatten sowohl GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) von einem "wertschätzenden Umgang" mit der jeweils anderen Seite berichtet.

Im Vorjahr hatten die Beamten bei einer Inflationsrate von 1,87 Prozent für heuer eine Gehaltserhöhung um 2,33 Prozent bekommen. Die Metaller haben am Sonntagabend nach zähen Verhandlungen einen Abschluss zwischen 3,0 und 4,3 Prozent, im Durchschnitt 3,46 Prozent, für 2019 erzielt.

1 Kommentar MitDenk (15660) 20.11.2018 07:20 Uhr Ich finde bemerkenswert, wie Stimmungen zu KV-Verhandlungen hier in den Artikeln kommentiert werden, anstatt Ausgangslagen. No na ned zeigt sich diese Regierung beamten- und unternehmerfreundlich.

Wenn daher dort wieder die Gewerkschaft, mehrheitlich SPÖfreundlich, als Stimmungsverderber beschimpft wurde, ist es nichts als ein Politikum.



Ich wünsche mir bei den Beamten bei noch schlechten unteren Lohngruppen eine Erhöhung über der Inflationsrate. Nach oben hin muss deutlich eingebremst werden. Der Steuerzahler darf nicht dafür ausgenutzt werden, dass Beamte mit Spitzenlöhnen noch Steigerungen erfahren. Ich erwähne dazu nur den lebenslang gesicherten Aufstieg, den Kündigungsschutz, bessere Gesundheitsversorgung, erweiterte Sozialleistungen und Unabhängigkeit vom auf und ab in der Wirtschaft. Antwort schreiben

