Balkan-Fragen beim Außenministerrat in Wien

WIEN. Kosovo und Serbien sollen ihre Probleme "in den nächsten Monaten" lösen. Debatte über Grenzänderungen.

Karin Kneissl, Federica Mogherini, Außenminister: Suche nach Positionen Bild: AFP

Gastgeberin Karin Kneissl zog am Freitag zufrieden Bilanz: Beim Treffen der EU-Außenminister in Wien habe eine "sehr, sehr angenehme Atmosphäre" geherrscht – etwa beim Abendessen am Donnerstag, wo sie einige "Samba- und Bossa Nova-Runden" mit dem britischen, griechischen, rumänischen und polnischen Amtskollegen gedreht habe.

Das sei, so Kneissl, ein Beispiel, dass "Diplomatie mehr sein kann, als sich wechselseitig Policy-Briefing-Notes um die Ohren zu hauen". Bei dem Treffen sei, so hätten es ihr mehrere Anwesende bestätigt, "einiges weitergegangen".

Was das konkret bedeuten könnte, schilderte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach dem Abschluss des Treffens in der Wiener Hofburg. Im Streit zwischen Serbien und dem Kosovo könnte es eine Lösung "in den nächsten Monaten" geben. Mit einem rechtlich bindenden Abkommen sollen "alle offenen Fragen" gelöst werden. Ein Vertrag würde auch die Frage der bisher nicht erfolgten Anerkennung des Kosovo durch Serbien lösen.

Zweifel an Gebietstausch

Zuletzt hatten Aussagen der Präsidenten des Kosovo und Serbiens, Hashim Thaci und Aleksandar Vucic, über mögliche Grenzänderungen oder einen Gebietstausch Aufregung ausgelöst.

Mogherini versicherte, dass ein Abkommen jedenfalls im Einklang mit internationalem und EU-Recht stehen werde. Die aus Italien stammende Diplomatin verwies darauf, dass es bei allen Mitgliedsländern "große Unterstützung" für den Dialog zwischen Vucic und Thaci gebe.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte sich vor Beginn der Sitzung gegen einen Gebietstausch ausgesprochen. Dieser würde nur alte Wunden aufreißen. Auch Kneissl äußerte "große Skepsis" bei Grenzänderungen.

Video: Am zweiten Tag des EU-Außenministertreffens in Wien sind am Freitag auch die Beitrittskandidaten-Länder dabei. Es geht um die Annäherung zwischen Serbien und dem Kosovo - und um die Frage, wie die EU mit der Türkei umgehen soll.

Die Diskussion um ihre Hochzeit, bei der Wladimir Putin "privat" Gast war, holte Kneissl am Freitag wieder ein. In Kiew erklärte der ukrainische Abgeordnete Viktor Wowk seinen Rücktritt als Co-Vorsitzender der parlamentarischen Österreich-Freundschaftsgruppe. Er begründete dies unter anderem mit Putins Anwesenheit bei Kneissls Hochzeit: "Es wird Jahre dauern, dass viele Ukrainer Österreich wieder mit jenen Augen sehen können wie vor der schändlichen Fotografie des Kniefalls."

Am Dienstag wird Kanzler Sebastian Kurz in Kiew erwartet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema