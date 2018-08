Bald Entscheidung über Landbauers Rückkehr

ST. PÖLTEN. Die Entscheidung, ob Udo Landbauer (FPÖ) in die Politik zurückkehrt, soll noch in dieser Woche fallen.

Es werde diesbezüglich ein Gespräch mit dem 32-Jährigen geben, kündigte Christian Hafenecker, Generalsekretär der Freiheitlichen, an. Offen ist noch, in welcher Funktion Landbauer in den Landtag kommt. Er selbst möchte nicht Landesrat werden. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sprach sich für Landbauer als Klubobmann aus.

Landbauer war im Februar nach der Landtagswahl wegen der NS-Liederbuch-Affäre zurückgetreten. Mittlerweile wurden die Ermittlungen eingestellt.

