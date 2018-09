BVT: Kickl übersteht nächsten Schlagabtausch

WIEN. Opposition sieht in Minister ein Sicherheitsrisiko.

Kickl weiter unter Druck Bild: APA

Bereits zum dritten Mal in seiner jungen Amtszeit musste sich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Freitag wegen der BVT-Affäre auf eine Koalitionsmehrheit verlassen, die einen Misstrauensantrag der Opposition abwehrte und ihm den Job sicherte.

"Jeder Tag länger mit Herbert Kickl im Innenministerium beschädigt den Verfassungsschutz", verteidigte Peter Pilz die Einberufung der Sondersitzung durch SPÖ, Neos und seine Liste. Dass "Gefahr in Verzug" sei, zeige ein Akt aus dem BVT, in dem nach der Razzia von einer drohenden Suspendierung von der "Berner Gruppe" die Rede sei. Außerhalb dieses internationalen Klubs von Geheimdiensten wäre man im Kampf gegen den Terrorismus in Österreich "blind und taub", warnte Pilz. Kickl räumte in seiner im Stakkato vorgetragenen Beantwortung von 53 Fragen immerhin ein, dass er dieses Papier seit 26. Juni kenne.

Video: Die Causa BVT - also die Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz - beschäftigt am Freitag das Parlament.

Wie schon damals betonte der Minister aber auch gestern, dass die Kooperation der Geheimdienste funktioniere. Es habe "vertrauensbildende Maßnahmen" gegeben. "Ich habe recht, und Sie haben unrecht", entgegnete Kickl dem SP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Jan Krainer, in einer hektischen, von Ordnungsrufen mehrfach unterbrochenen Debatte.

Eigentlicher Auslöser für die Sondersitzung war eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, wonach die Razzien vom 28. Februar weitgehend unzulässig gewesen seien. Krainer warf Kickl und dessen Generalsekretär Peter Goldgruber vor, die "rechtswidrigen Hausdurchsuchungen federführend" orchestriert zu haben. Um die Staatsanwaltschaft unter Druck zu setzen, seien Zeugen "präpariert" worden. Vor dem "Überfall" habe man die falsche Behauptung aufgestellt, "im BVT könnten Daten jederzeit von außen gelöscht werden".

Kickl hielt der Opposition eine Verdrehung der Tatsachen mit "martialischem Vokabular" vor. Seine Vorgehensweise sei "rechtsstaatlich korrekt" gewesen. Rückendeckung für den Innenminister gab es von der ÖVP. Er verstehe nicht, wie man nach zwei von 45 Sitzungstagen im U-Ausschuss schon ein Urteil fällen könne, kritisierte Werner Amon. (luc)

