BVT-Ausschuss: Staatsanwältin verteidigt Vorgehen selbstbewusst

WIEN. Im Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre hat heute unter anderem Staatsanwältin Ursula Schmudermayer ausgesagt. Sie hatte die inzwischen als rechtswidrig erklärte Hausdurchsuchung angeordnet. Wir berichten im Live-Stream:

Als erste an der Reihe war am Dienstag WKStA-Staatsanwältin Ursula Schmudermayer, die die Hausdurchsuchung veranlasst und geleitet hat. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) verweist in der Diskussion um die Verantwortung für die Razzia auf die Justiz. Die Opposition vermutet freilich, dass die Staatsanwältin von Kickls Kabinett unter Druck gesetzt worden ist.

"Hatte kein Druckgefühl"

Staatsanwältin Ursula Schmudermayer hat in ihrer Befragung im BVT-U-Ausschuss indessen betont, sich in der ganzen Causa nicht unter Druck gesetzt gefühlt zu haben. Dass Kabinettsmitarbeiter Udo Lett ein schnelleres Vorgehen gewünscht hätte, deutete sie an. Dies sei für sie aber nicht relevant gewesen, umso mehr als die gewünschen Suspendierungen im Bereich des Innenressorts nicht ihre Angelegenheit seien. Dass sie Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber mit dessen Konvolut nicht weiter ins Justizministerium geschickt habe, begründete Schmudermayer damit, dass dieser für sie ein Anzeiger gewesen sei - und der komme zur Staatsanwaltschaft "und die bin ich".

Lansky-Daten werden Thema

Ebenso zeigte sich bei der Fragerunde mit der zuständigen Staatsanwältin, dass bei den Ermittlungen in der BVT-Affäre dann doch einiges ungewöhnlich war. Auf Fragen des SP-Fraktionsführers Jan Krainer konzedierte Schmudermayer, davor noch nie erlebt zu haben, dass Kabinettsmitglieder wie in diesem Fall Generalsekretär Peter Goldgruber und Udo Lett Zeugen vermittelt hätten. Das gleiche gelte auch bezüglich der schon länger bekannt gewordenen Vorbesprechungen im Ressort mit den Auskunftspersonen, von denen die Staatsanwältin eigenen Angaben zu Folge nichts gewusst hat. Ebenso neu für sie war, dass Kabinettsmitarbeiter bei einer Einsatzbesprechung dabei sind sowie dass diese als Vertrauenspersonen zur Befragung bei der Staatsanwaltschaft kommen. Lett war ja in zwei Fällen Begleitung von Belastungszeugen. Die vom BMI gestellten Auskunftspersonen waren laut der Staatsanwältin übrigens die einzigen.

Nichts zu tun hatte Schmudermayer nach eigenem Bekunden mit der Auswahl der EGS für die Hausdurchsuchung. Welche Polizeieinheit zur Verfügung gestellt werde, entscheide alleine das Innenministerium: "Ich kenne die Leute vorher nie." Die EGS habe ihre Aufgabe dann aber in ihrem Sinne erfüllt. Dass die Einsatzeinheit letztlich selbst Datenträger gesichert hat, was nicht vorgesehen war, begründete die Staatsanwältin mit zeitlichen Erwägungen. Eine Sichtung habe aber nicht stattgefunden.

ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon verbiss sich wiederum in einen Beschluss des Oberlandesgerichts Linz, der bisher kaum bekannt war und von dem zuletzt auch die "TT" berichtete. Demnach müssen die Akten von Anwalt Gabriel Lansky nicht gelöscht werden. Dass die entsprechenden Dokumente im BVT nicht gelöscht wurden, war aber einer der Vorwürfe, auf denen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Causa beruhten. Schmudermayer verteidigt sich, dass es sich hier um eine andere Rechtsthematik gehandelt habe. Außerdem habe eine vorige Instanz die Löschung angeordnet.

Lansky war übrigens auch der, der ihr den Besuch von Goldgruber (mit Belastungsmaterial gegen das BVT) angekündigt habe, bestätigte die Staatsanwältin. Warum dem so war, konnte sie sich nicht erklären, sah aber eine "eigenartige Kombination".

Verweis auf Dringlichkeit

Dass sich die Staatsanwältin mit der Genehmigung der Hausdurchsuchung an einen Journalrichter außerhalb der normalen Dienstzeiten gewandt habe, begründete die Staatsanwältin mit der Dringlichkeit und damit, dass ihre schriftlichen Anordnungen nicht rechtzeitig fertig gewesen seien.

Wichtig sei ihr gewesen, dass die Durchsuchung "ganz, ganz schnell" ablaufe, was sie auch bei der Einsatzbesprechung klar gemacht habe. Die Mitarbeiter hätten rasch von den Computern weggebracht werden müssen, damit sie nicht schnell per Knopfdruck Löschungen vornehmen könnten. Die Sicherstellung der Daten sei dann ausschließlich Sache der IT-Experten gewesen und nicht der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität. Deren Leiter Gernot Preiszler hat Schmudermayer ihren Angaben zur Folge erst am Tag vor dem Einsatz im BVT kennengelernt.

Zweite Auskunftsperson am Dienstag ist jener Journalrichter am Landesgericht für Strafsachen Wien, der in der Nacht vom 27. Februar 2018 die Razzia genehmigte. Dritter und letzter Zeuge am ersten Tag ist Schmudermayers direkter Vorgesetzter, Oberstaatsanwalt und Gruppenleiter Wolfgang Handler.

Am Mittwoch kommen Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek, die Leiterin der WKStA Ilse Vrabl-Sanda sowie ein Staatsanwalt, der nach der Hausdurchsuchung eine Prüfung der Vorgangsweise der WKStA vornahm, in den U-Ausschuss.

