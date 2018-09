BVT-Affäre: Zeugen schildern Ereignisse einer turbulenten Razzia

Wir dürfen das doch nicht so eng sehen



Datenklauminister Kickl ist unschuldig. Er hat doch nur die harmlosen Daten des Verfassungsschutzes mitnehmen lassen, die dieser über verfassungsproblematische Handlungen der FPÖ-Burschenschafte(r)n gesammelt hat.



Mehr Daten als die Staatsanwalt angefordert hatte, sind halt rein zufällig kopiert worden. Wer weiß denn schon, was so ein gefräßiger Datenspeicher so alles aufzeichnet wenn er einen Hunger hat?



Amtsgeheimnis ist gut. FPÖ-Kontrolle ist besser.