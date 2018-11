BVT-Affäre: Neos schalten Justiz gegen Kickl ein

WIEN. Schon vor der Zeugenaussage des Ministers im U-Ausschuss hat man "24 Widersprüche" gesammelt.

Stephanie Krisper Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Herbert Kickl (FP) hat am 27. November seinen Auftritt im Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre. Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper will aber schon jetzt "24 widersprüchliche Aussagen" des Innenministers und seines Generalsekretärs Peter Goldgruber gesammelt haben, um diese in einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln. So habe Kickl im Parlament verschwiegen, dass er selbst mit jenen vier Belastungszeugen gegen das BVT, die sein Kabinett der Staatsanwältin präsentiert hat, Kontakt gehabt hätte. Im U-Ausschuss berichtete Ursula P., eine der Zeuginnen, von einem Treffen mit Kickl im FP-Klub.

Goldgruber, der bereits einen Auftritt im Ausschuss hinter sich hat, dementierte, dass er von Kickl mit dem Auftrag zur Justiz gegangen sei, "das Ministerium aufzuräumen". Genau das steht aber in den Tagebuchaufzeichnungen der ermittelnden Staatsanwältin.

Für Krisper ist Kickls Motivlage klar: Nachdem im NÖ-Wahlkampf das Nazi-Liederbuch aus der Burschenschaft von FP-Spitzenkandidat Udo Landbauer aufgetaucht sei, habe der Minister "aus Angst vor einem VP-Netzwerk" im BVT gehandelt. Nachdem die Razzia und die (vorübergehende) Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling keinen Erfolg gebracht hätten, wolle Kickl der Umfärbung jetzt durch eine Reform "einen seriösen Anstrich" verleihen.

