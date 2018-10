BVT-Affäre: Erinnerungslücken und Rückzieher von Kickls Belastungszeugen

WIEN. Alle vier Informanten des Innenministers relativierten ihre Vorwürfe gegen das BVT

Ex-Geheimdienstchef Gert-René Polli sieht das BVT "in Asche" liegen. Bild: APA/HANS PUNZ

Gert-René Polli war am Mittwoch erster und prominentester Zeuge im BVT-Ausschuss. Polli war unter Schwarz-Blau I erster Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, bis er 2008 von Peter Gridling abgelöst wurde. Bei den Regierungsverhandlungen trat Polli als Berater der FPÖ auf, zuletzt hat ihn Innenminister Herbert Kickl (FP) als "Migrationsbeauftragten" zurück ins Ressort geholt.

Im U-Ausschuss gab Polli zunächst den strengen Richter über den Geheimdienst, der "nach wie vor mein Baby ist": Für ihn ist durch die Hausdurchsuchung, die mediale Aufarbeitung und die öffentliche Prüfung die Reputation des Amtes zerstört: "Wir tanzen alle auf der Asche des BVT".

Mit dem Konvolut an Anschuldigungen, die bis hin zur sexuellen Belästigung und Nötigung reichen, mit diesen "Drecksgeschichten" habe er nichts zu tun, sagte Polli. Das Papier erinnere ihn an das Schriftbild des CIA.

Überhaupt spielten Mutmaßungen in Pollis Befragung eine große Rolle. Etwa jene, die er im ORF angestellt hatte, wonach in der Zeit der VP-Innenminister Parteibuch-Bestellungen zum Niedergang des BVT beigetragen hätten.

Pollis Rückzieher

Als die Abgeordneten wissen wollten, welche "Günstlinge" er namentlich meine, kam der Rückzieher. Zunächst sprach Polli noch von "zehn Akademikern", die 2006 im Amt "aufgeschlagen" hätten. Später räumte er ein, mit seinem Eindruck "wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen" zu haben, am Ende konnte sich Polli schlicht nicht mehr erinnern. Fazit des VP-Fraktionsführers Werner Amon: "Es ist traurig, dass jemand, der BVT-Chef war, so ein schlechtes Gedächtnis hat." Dass Amon selbst ein Naheverhältnis zum Spionageabwehrchef des BVT, Bernhard P., einräumen musste, führte zu einem koalitionsinternen Zerwürfnis (siehe Kasten).

Voll von Widersprüchen und Erinnerungslücken war auch der Auftritt des BVT-Beamten Anton H., der bis heuer im Amt für Datenforensik zuständig war. H. war einer jener vier Zeugen, die auf Initiative von Kickls Mitarbeiter Udo Lett und Generalsekretär Peter Goldgruber das BVT vor Korruptionsstaatsanwältin Ursula Schmudermayer belastet haben. Die Angaben des Beamten, wonach IT-Experten im BVT in der Lage seien, Beweisdaten mittels Fernlöschung zu vernichten, hätten sie zu jener überfallsartigen Hausdurchsuchung bewogen, die nun im Zentrum der Prüfung steht, hat Schmudermayer im Ausschuss bestätigt.

Er habe sich für diese Aussage nicht selbst angedient, sondern sei vorgeladen worden. Vorbesprechungen im Ministerbüro habe es nicht gegeben, auch nicht mit seinem Bekannten Udo Lett, widersprach H. Kickls Darstellung in einer Anfragebeantwortung. In selbiger hatte der Minister übrigens zu erwähnen vergessen, dass er sich mit Ria-Ursula P., einer am Vortag geladenen Belastungszeugin, sehr wohl ausgetauscht hat.

Relativieren musste H. seine – mittlerweile widerlegte – Behauptung, wonach Datenfernlöschungen im BVT möglich seien. Er sei Kriminalbeamter und kein IT-Experte.

Auch der letzte Belastungszeuge, Christian M., heute Referatsleiter im BVT, wollte nichts mehr davon wissen, dass seine Aussagen zur Razzia beim Geheimdienst beigetragen hätten.

Schwarz-Blauer Schlagabtausch

Der BVT-Ausschuss wird auch zunehmend zur Belastungsprobe für die Koalitionäre: Gestern warf FP-Fraktionsführer Hans-Jörg Jenewein seinem VP-Gegenüber Werner Amon eine „grobe Problematik“ vor und legte ihm wegen einer möglichen Unvereinbarkeit den Rückzug aus dem BVT-Ausschuss nahe.

„Koalitionspartner sind, wie sie sind“, sagte Amon und konterte: Nach der Anhörung der Belastungszeugen von Innenminister Herbert Kickl stürze ein konstruiertes Gebäude im Vorgehen gegen den Geheimdienst immer mehr zusammen.

Amon musste einräumen, dass er mit dem ehemaligen Chef der Spionageabwehr im BVT, Bernhard P., langjährig befreundet sei. Wie aus Ermittlungsakten hervorgeht, hat P. Amon dienstlich als „Informanten“ behandelt. Kaffehauskosten wurden mit dem Verweis auf Ermittlungen zu kasachischen Nachrichtendiensten abgerechnet. In anonymen Hinweisen an die Korruptionsstaatsanwälte geht es um den Verdacht, dass Daten des SP-nahen Anwalts Gabriel Lansky an den VP-Klub weitergegeben wurden. Lansky wurde mit kasachischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht.

