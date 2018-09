Auch Lehrlinge müssen gehen: Keine Ausnahmen für abgewiesene Asylwerber

WIEN. Proteste aus der Opposition und aus Teilen der ÖVP nach Rückzieher der Regierung

Auch eine laufende Lehrausbildung schützt künftig nicht vor der Abschiebung. Bild: OÖN

Am Ende haben sich die Hardliner in der FPÖ durchgesetzt. Die Regierung wird für jene bundesweit rund 300 meist jugendlichen Asylwerber mit negativem Bescheid keine Ausnahmeklauseln erlassen, damit diese ihre Lehrausbildungen zumindest abschließen können. "Es wäre schwierig, eine rechtliche Regelung speziell für Lehrlinge zu finden", begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Entscheidung.

Während bei aktuell 1000 betroffenen Lehrlingen die genannten 300 nun nur noch zwischen freiwilliger Heimkehr und Abschiebung wählen können, darf der Rest die Ausbildung bis zum Vorliegen einer Asylentscheidung fortsetzen. Wo diese negativ ausfällt, muss der Betroffene ebenfalls das Land umgehend verlassen. "Eine Lehre ist kein Asylgrund", unterstrich Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Linie seiner Partei. Ab sofort soll es wie bis 2012 nur noch Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigten möglich sein, eine Lehre in Österreich zu beginnen.

Kein Präzedenzfall

"Jede Sonderlösung für Lehrlinge, die ein gesichertes Bleiberecht bis zum Ende der Ausbildung enthält, wäre ein Präzedenzfall" für weitere Ausnahmen, heißt es in einem Papier aus dem Büro von Innenminister Herbert Kickl (FP). Ende August hatte die Regierung angekündigt, nach rechtlichen Möglichkeiten zu suchen, damit die Betroffenen ihre Lehre zumindest abschließen können.

Auf Druck aus Unternehmerkreisen hatte sich in der Regierung besonders Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) für Ausnahmeregelungen starkgemacht. Auch Kickl stellte eine Lösung "mit Augenmaß" in Aussicht.

430 der rund 1000 Betroffenen leben in Oberösterreich, wo der grüne Integrationslandesrat Rudi Anschober mit seiner Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" für eine Regelung im Sinne der Asylwerber kampagnisiert. Anschober warf der Regierung ein "erbarmungsloses Zerstörungswerk" gegen Integration und Wirtschaft vor. Zu behaupten, es gebe keine rechtliche Handhabe, um Abschiebungen während der Ausbildung zu verhindern, sei schlicht unwahr. Als "hirn- und herzlose Politik" kommentierten Neos und Liste Pilz den Rückzieher der Regierung.

Negative Reaktionen gab es auch aus der Wirtschaftskammer. Generalsekretär Karlheinz Kopf bot betroffenen Betrieben und Lehrlingen beim Beschreiten des Rechtsweges Beratung an. Für OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ist "eine Lösung mit Hausverstand offenbar an Kickl gescheitert". Enttäuscht reagierten auch die VP-Landeshauptleute von Vorarlberg und Salzburg, Markus Wallner und Wilfried Haslauer. Die Direktorin der evangelischen Diakonie, Maria Katharina Moser, vermutet hinter dem Schritt "pure Ideologie".

„Richter entscheiden über humanitäres Bleiberecht“

Während die Regierung nun keine Ausnahmen vorsieht, den abgewiesenen Asylwerbern die Gelegenheit zu geben, eine angefangene Lehre abzuschließen, spielten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) den Ball weiter an die zuständigen Gerichte. Diese hätten nach der Ablehnung von Asyl die Möglichkeit, von Fall zu Fall die Gewährung eines humanitären Bleiberechts zu prüfen.

Für Lehrlinge soll es künftig einen eigenen Aufenthaltstitel geben. Konkret kündigte die Regierung an, Jugendlichen, die in Österreich einen Pflichtschulabschluss machen dürfen, die Möglichkeit zu geben, auch eine Lehre zu absolvieren. Dies soll Teil eines Zuwanderungspaketes sein, das am Mittwoch beschlossen wurde und unter anderem die Regionalisierung der Mangelberufsliste für die Rot-Weiß-Rot-Card bringt.

1 Kommentar Analphabet (10185) 13.09.2018 00:19 Uhr Der einzig richtige Weg. Es ist eine Gemeinheit den Jugendlichen gegenüber, Ihnen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung einen Lehrvertrag zu geben. Viele von diesen Jugendlichen haben ja durch Information mit den Wischhandys von den hier Anwesenden erfahren , um Asyl ansuchen und dann eine Lehre beginnen. Antwort schreiben

