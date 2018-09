Asylverfahren: Gericht misstraut Wiener Gutachter

WIEN. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien hat einem umstrittenen Afghanistan-Gutachter den Status als gerichtlich zertifizierter Sachverständiger entzogen.

In die Kritik geraten war er durch seine 2017 erstellte Expertise zur Lage in dem Land am Hindukusch. Laut dem Urteil gibt es Zweifel an den Methoden des Experten.

Ausschlaggebend sei die Ungewissheit gewesen, ob der bisherige Experte "in der Lage ist, die für die Gutachtenerstattung erforderlichen Grundlagen korrekt zu erheben und einer Überprüfung standhaltende Schlussfolgerungen zu ziehen". Der Betroffene kann sich mit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht wenden.

Die Feststellungen des Gutachters hatten vermehrt zu Abschiebungen nach Afghanistan geführt.

