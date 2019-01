Asyl: Bundesamt für Fremdenwesen bekommt neuen Chef

WIEN. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bekommt einen neuen Direktor, denn der Vertrag von Wolfgang Taucher lief mit Jahreswechsel aus und wurde nicht verlängert, bestätigte das Innenministerium am Samstag eine Vorabmeldung des Nachrichtenmagazins "profil".

Der Sprecher erklärte, Taucher übernehme neue Aufgaben im Bereich des Fremdenwesens im Ministerium. Taucher, davor Flüchtlingsexperte der Caritas, wurde 1996 zum Direktor des BFA bestellt. Er soll nun laut Innenministerium andere Aufgaben im Bereich des Asyl- und Fremdenwesens innerhalb des Ministeriums übernehmen. Seine Nachfolge werde ausgeschrieben, erklärte ein Sprecher. Als möglicher Nachfolger an der Spitze des BFA wird laut "profil" Gerhard Reischer gehandelt. Dieser ist aktuell Leiter der Abteilung Fremdenpolizei und Grenzkontrollwesen im Ministerium. Der Polizeigewerkschafter war FPÖ-Gemeinderat in Berndorf. Das Magazin berichtete weiters, dass die angekündigte Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) noch auf sich warten lassen wird, denn zur Überraschung der NGO seien ihre Verträge nicht bis Ende 2018 gekündigt worden. Die Auflösung sei jedoch nur per Jahresende mit einer einjährigen Kündigungsfrist möglich. Grund für die Verzögerung sollen Unstimmigkeiten zwischen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) sein. Aus dem Innenministerium hieß es dazu gegenüber der APA, dass die neue Bundesagentur schrittweise Leistungen im Bereich Grundversorgung, Rückkehr- und Rechtsberatung sowie Dolmetscherleistungen übernehmen werde. In den nächsten Wochen werden Gespräche mit den bisherigen Dienstleistern geführt, um den Übergang auf die BBU nach einer Vertragsauflösung zu ermöglichen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei kein Vertrag gekündigt, bestätigte das Ressort. Alle gesetzlichen Bestimmungen würden eingehalten, so werde etwa das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz angewendet, wurde weiters erklärt.

